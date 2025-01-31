Расположение холодильника в доме может повлиять не только на удобство и качество его расположения, но и на эффективность и долговечность работы. Для того, чтобы не заменять бытовую технику раньше времени, стоит запомнить всего несколько простых правил, сообщает 24 Канал.

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Где на кухне поставить холодильник?

Первое, что нужно сделать – это обеспечить для прибора хорошую вентиляцию – чтобы избежать перегрева или сбоев в его работе. Учитывайте, что между другими поверхностями и мебелью и холодильником должно сохраняться расстояние по крайней мере в 6 миллиметров с каждой стороны.

Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы дверца всегда открывалась беспрепятственно. Но это все еще не отвечает на вопрос, где именно нужно ставить холодильник? Здесь лучше идти методом исключения: возле батареи, духовки и плиты, а также остальных тепловых устройств размещать его точно не стоит.



Холодильник нужно поставить в правильном месте / Фото Pexels

Чрезмерное тепло заставит компрессор работать интенсивнее, а это точно сократит срок службы устройства. Также позаботьтесь о том, чтобы рядом с ним была розетка, а если модель оснащена диспенсером для воды или льда, рядом должен быть еще и доступ к водопроводу.

Если в вашей кухне предусмотрено теплый пол, убедитесь, что под холодильником нет нагревательных элементов. Если работы уже выполнены и изменить расположение этих элементов невозможно, тогда стоит позаботиться о качественной термоизоляции.

А если вы заметили, что холодильник издает странные звуки и посторонние шумы, работает не так, как следует – проблема может заключаться в том, что он установлен не на ровный пол.