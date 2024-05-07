Щойно очевидні речі у вашій оселі прибрані, дуже легко зупинитися та припинити прибирати. Але все ж зверніть увагу на сім місць, де ви, скоріш за все, не прибирали вже надто давно.

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Нижня сторона меблів

Можливо, іноді ви заглядаєте під ліжко та диван чи навіть прибираєте там за допомогою пилосмока, та чи ви колись дивилися на нижню сторону своїх меблів? Ви можете бути вражені тим, що ви виявите на сидіннях стільців, опорах столу та рамах ліжок.

Для очищення ви можете використати ганчірку та пилосмок – вони допоможуть видалити павутину, пил та бруд. Проводити таке очищення необхідно принаймні двічі на рік.

Стіни та плінтуси

Пил і бруд осідають не тільки на горизонтальних, але і на вертикальних поверхнях, навіть якщо це не так вже й помітно. Відкрийте штори та ввімкніть все світло у домі, і ви здивуєтеся, якими пухнастими можуть бути ваші стіни. А якщо у вас ще й поклеєні фактурні шпалери, в них може ховатися ще більше пилу.

Не забудьте звернути увагу і на плінтуси – на цих виступах може накопичуватися надзвичайно багато пилу.

Верхні частини шаф, дверей та рамок для картин

Зазвичай ці місця не надто доступні для ока, тому про них легко забути, але все ж на них скупчується дуже багато пилу. Тож ви можете скористатися чистою ганчіркою для того, аби протерти ці місця.



Протирати квартиру від пилу дуже важливо / Фото Pexels

Вентиляційні отвори та фільми

Якщо у вашому домі є центральне опалення чи система кондиціонування, вам точно потрібно перевірити вентиляційні отвори, адже в них майже напевно вже осіло досить бруду.

Підлога шафи

Зазвичай легко побачити, коли ваша шафа і справді потребує прибирання – речі випадають, одягу стало надто багато і він не влазить всередину. Та коли ви востаннє мили шафу, включно із підлогою?

Зробити це обов'язково потрібно – особливо у випадку, якщо ви тримаєте у ній своє взуття.

Пилосмок та засоби для чищення

Так, попри те, що саме пилососом ви прибираєте більшість кімнат, і він сам також потребує очищення для того, щоб працювати ефективно. Те саме стосується і ганчірок, які ви використовуєте для чищення – якщо вони будуть брудні, годі і чекати гарного результату.

Кімнатні рослини

Незалежно від того, ви ваші кімнатні рослини справжні чи штучні, вони можуть накопичувати неймовірно багато пилу. І більшості швидких рослин буде корисне швидше споліскування під душем. А якщо вони надто великі, щоб їх переміщати, ви можете скористатися серветкою з мікрофібри чи ганчіркою, щоб витерти кожен листок окремо.