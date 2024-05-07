Как только очевидные вещи в вашем доме убраны, очень легко остановиться и прекратить убирать. Но все же обратите внимание на семь мест, где вы, скорее всего, не убирали уже слишком давно.

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Нижняя сторона мебели

Возможно, иногда вы заглядываете под кровать и диван или даже убираете там с помощью пылесоса, но вы когда-нибудь смотрели на нижнюю сторону своей мебели? Вы можете быть поражены тем, что вы обнаружите на сиденьях стульев, опорах стола и рамах кроватей.

Для очистки вы можете использовать тряпку и пылесос – они помогут удалить паутину, пыль и грязь. Проводить такую очистку необходимо по крайней мере дважды в год.

Стены и плинтусы

Пыль и грязь оседают не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях, даже если это не так уж и заметно. Откройте шторы и включите весь свет в доме, и вы удивитесь, какими пушистыми могут быть ваши стены. А если у вас еще и поклеены фактурные обои, в них может прятаться еще больше пыли.

Не забудьте обратить внимание и на плинтусы – на этих выступах может скапливаться чрезвычайно много пыли.

Верхние части шкафов, дверей и рамок для картин

Обычно эти места не слишком доступны для глаза, поэтому о них легко забыть, но все же на них скапливается очень много пыли. Поэтому вы можете воспользоваться чистой тряпкой для того, чтобы протереть эти места.

Женщина протирает пыль
Протирать квартиру от пыли очень важно / Фото Pexels

Вентиляционные отверстия и фильмы

Если в вашем доме есть центральное отопление или система кондиционирования, вам точно нужно проверить вентиляционные отверстия, ведь в них почти наверняка уже осело достаточно грязи.

Пол шкафа

Обычно легко увидеть, когда ваш шкаф действительно нуждается в уборке – вещи выпадают, одежды стало слишком много и она не влезает внутрь. Но когда вы в последний раз мыли шкаф, включая пол?

Сделать это обязательно нужно – особенно в случае, если вы держите в нем свою обувь.

Пылесос и средства для чистки

Так, несмотря на то, что именно пылесосом вы убираете большинство комнат, и он сам также нуждается в очистке для того, чтобы работать эффективно. То же касается и тряпок, которые вы используете для чистки – если они будут грязные, нечего и ждать хорошего результата.

Комнатные растения

Независимо от того, вы ваши комнатные растения настоящие или искусственные, они могут накапливать невероятно много пыли. И большинству быстрых растений будет полезно скорее споласкивание под душем. А если они слишком большие, чтобы их перемещать, вы можете воспользоваться салфеткой из микрофибры или тряпкой, чтобы вытереть каждый лист отдельно.