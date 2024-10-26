Будуть стояти до весни: де зберігати яблука, щоб вони не псувались

Вже всі встигли зібрати осінній урожай яблук, тому час їх готувати на зимове зберігання. Щоб фрукти були твердими, соковитими та свіжими аж до весни, треба знати про найкращі варіанти зберігання, які чудово підходять для яблук.

Тримати яблука на зиму можна по-різному, пише Хpert. Однак є кілька ефективних домашніх зберігань, якими користуються безліч домогосподинь.

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Стелажі

Яблука треба просушити й застелити папером. Складати їх варто в один ряд плодоніжками вгору, залишаючи між ними невеличкі проміжки. Такий варіант дозволить вам бачити стан усіх фруктів.

Овочеві ящики

Ящики з решіток чудово підходять для зберігання яблук. На дно контейнера треба вистелити папір. Укладаючи яблука в кілька шарів, переконайтеся в тому, що плоди не травмовані. Занадто багато шарів краще уникати, щоб не стався тиск верхнього шару на нижній.



Найкращі поради для зберігання яблук / Фото Pexels

Картонні коробки

Потрібно обрати коробку зі щільного картону. Яблука попередньо обгорніть в папір чи паперові рушники. Папір слугуватиме додатковою теплоізоляцією, вбиратиме надлишкову вологу й запобігатиме контакту фруктів.

Тирса

Використовуйте тирсу з листяних порід дерев. Для зберігання овочів використовуйте хвойну стружку.

Пісок

Для зберігання яблук підійде сухий пісок, який треба буде просушити у духовці для дезінфекції. Насипте на дно ємності 10 сантиметрів піску та укладіть перший шар яблук, зберігаючи відстань між фруктами. Перший шар треба повністю засипати піском і укласти другий шар. У піску треба зберігати незначну кількість урожаю.