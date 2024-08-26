Ніколи не садіть їх у своєму саду: 3 дерева, які притягають блискавку

Ще наші пращури визначили кілька дерев, які не можна садити близько біля будинку. Вся річ у тому, що вони притягають до себе блискавку та є небезпечними.

Виявляється, що в одні види дерев блискавки вдаряють частіше, в інші – рідше, пишуть Porady 24. На старих деревах можна навіть помітити сліди блискавки, оскільки на деревах будуть довгі смуги без кори, а часом і без самої вершини коренів.

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Всі ці дерева мають одну властивість – вони притягують блискавку, тому в жодному разі їх не можна садити близько до будинку. Згідно з народними спостереженнями, біля дому не можна садити ці 3 дерева.

Які дерева не можна садити біля дому

Дуб

Це дерево найкраще проводить розряд електрики. Завжди під час сильної грози, блискавка вражає саме дуби, тому садити їх на подвір’ї не варто в жодному випадку.

Тополя

Дерево теж є небезпечним, бо притягує до себе блискавки. Тонкі та крихкі гілки можуть бути причиною пожежі чи електричного ураження, якщо попадуть на будинок.



Деякі дерева краще не садити на подвір'ї / Фото Pexels

Сосна

Це дерево теж є дуже уразливим для розрядів електрики. Кора ураженої блискавкою сосни розлітається на десятки метрів довкола, тому забудьте про те, що її треба посадити на подвір’ї, бо вона може легко зачепити будинок.

Дослідники навіть проводили деякі дані та визначили, що на 100 ударів блискавки на дуб припадає понад 50 уражень, на тополю четвертина, а на сосну – 5 влучань.