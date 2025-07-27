У дворі їх не має бути: в ці дерева найчастіше влучає блискавка

Негода може наробити чимало лиха і в місті, і в селі. Та на дачі варто бути особливо обережними із деревами, які садите біля своєї оселі.

Існує кілька видів дерев, які не радять садити у саду – і все через те, що вони мають несподівану і не надто приємну здатність притягувати блискавку, повідомляє 24 Канал.

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Які дерева не можна садити біля дому?

Коли ви обираєте дерева для посадки в саду, зважати потрібно не тільки на естетику, плодовитість чи декоративну цінність – але також і на потенційні ризики.

Тополя

Це – одне з найбільш небезпечних дерев, що притягує блискаву, і згодом може спричинити і пожежу, і ураження струмом. Дерево має тонкі та досить ламкі гілки, які під час пожежі можуть впасти на дах дому.

Сосна

Дерево є дуже уразливим до ударів електрики. А ось кора сосни після удару блискавки розлітається на метри довкола, і може зачепити будинок.



Сосну не варто садити у дворі / Фото Pexels

Дуб

Це дерево, яке краще не садити біля дому, адже воно відмінно проводить розряд блискавки. Ще в давнину було відомо, що найчастіше під час грози блискавка вражає саме дуби. Можливо, саме через це досі існує прикмета про те, що дуб у дворі притягує нещастя.

Набагато кращим вибором для посадки біля дому стануть липа чи береза, а також плодові дерева. Вони не такі небезпечні та стануть справжньою окрасою вашої ділянки.