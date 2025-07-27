У дворі їх не має бути: в ці дерева найчастіше влучає блискавка
- Популярні дерева, такі як тополя, сосна, та дуб, відомі своєю здатністю притягувати блискавку і можуть становити небезпеку для будинків.
- Для посадки біля дому рекомендуються липа, береза та плодові дерева, які є менш небезпечними і декоративними.
Негода може наробити чимало лиха і в місті, і в селі. Та на дачі варто бути особливо обережними із деревами, які садите біля своєї оселі.
Існує кілька видів дерев, які не радять садити у саду – і все через те, що вони мають несподівану і не надто приємну здатність притягувати блискавку, повідомляє 24 Канал.
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Які дерева не можна садити біля дому?
Коли ви обираєте дерева для посадки в саду, зважати потрібно не тільки на естетику, плодовитість чи декоративну цінність – але також і на потенційні ризики.
Тополя
Це – одне з найбільш небезпечних дерев, що притягує блискаву, і згодом може спричинити і пожежу, і ураження струмом. Дерево має тонкі та досить ламкі гілки, які під час пожежі можуть впасти на дах дому.
Сосна
Дерево є дуже уразливим до ударів електрики. А ось кора сосни після удару блискавки розлітається на метри довкола, і може зачепити будинок.
Сосну не варто садити у дворі / Фото Pexels
Дуб
Це дерево, яке краще не садити біля дому, адже воно відмінно проводить розряд блискавки. Ще в давнину було відомо, що найчастіше під час грози блискавка вражає саме дуби. Можливо, саме через це досі існує прикмета про те, що дуб у дворі притягує нещастя.
Набагато кращим вибором для посадки біля дому стануть липа чи береза, а також плодові дерева. Вони не такі небезпечні та стануть справжньою окрасою вашої ділянки.