Особливо небезпечна у грозу: чи дійсно тополя притягує блискавку

У народі давно побутує думка, що тополя – дерево, яке притягує блискавку. Чимало людей уникають ховатися під нею під час грози, а в сільській місцевості навіть вважають її "небезпечним сусідом".

Та чи справді тополя – магніт для блискавок. У цьому розібрався 24 Канал.

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Чи притягує тополя блискавку

У народних віруваннях тополю пов'язують із сильними природними енергіями. Через її висоту, шум листя і стрімкий ріст, їй приписували особливу "небесну" силу. Такі перестороги, як не дивно, узгоджуються з реальними правилами безпеки.

Що каже наука

З наукового погляду, жодне конкретне дерево не має "магічної" здатності притягувати блискавку. Однак у цьому питанні важливими факторами є:

Висота дерева – чим вище об'єкт, тим більша ймовірність, що в нього влучить блискавка. Тополі можуть сягати 30 метрів і більше, тому часто стають найвищими точками на місцевості.

Вологість і будова дерева — тополя має м'яку деревину з високим вмістом вологи. Це робить її добрим провідником струму.

Особливо небезпечною є тополя, яка стоїть окремо або на пагорбі. Крім того, у грозу слід триматися подалі і від інших дерев, які здатні притягувати блискавки.



Чи дійсно тополя притягує блискавку / Фото Unsplash

Як уберегтися під час грози