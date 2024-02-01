Використання тоніка – це додатковий крок, який ви можете вже зараз додати до свого догляду. Отже, що ж він робить? І чи справді він вам аж настільки потрібний?

Цікаво Ранкові звички, які допоможуть вам спати краще: не ігноруйте їх

Що робить тонік для шкіри?

Раніше тонік був тим кроком, який допомагав додатково очистити шкіру і позбутися усього бруду, що на ній накопичився, якщо такий ще залишився після вмивання. Втім, за останні кілька десятиліть роль тоніка у б'юті-рутині дещо змінилася. Цей продукт став набагато м'якшим і різноманітнішим, а це значить, що будь-хто може включити його до свого догляду.

Протягом років тонери розвивалися, додаючи додаткові зволожуючі та активні інгредієнти. На відміну від минулого, коли в’яжучі тоніки були нормою для балансування рівня рН жирної чи сухої шкіри, зараз тоніки пропонують більш різноманітний вибір,

– поділився дерматолог Раян Тернер.



Тонік може покращити стан шкіри / Фото Pexels

На якому етапі потрібно наносити тонік?

Тоніки потрібно наносити після мийного засобу та перед будь-якими іншими процедурами, сироватками чи зволожувальними засобами. Це відповідає будь-якому золотому правилу догляду за шкірою: воно полягає у тому, щоб наносити продукти у порядку товщини, починаючи з найтоншого.

А тоніки дуже легкі, як вода – тому вони мають йти першими у вашому звичайному пост-очищенні.

Деякі суміші можуть бути більш молочними чи вершковими порівняно з іншими, та попри їхній зовнішній вигляд, вони створені для того, щоб швидко протирати ними обличчя, тому все ще мають іти першими.

Тонік, як і засіб для вмивання, слід використовувати і вранці, і ввечері. Ви можете наносити його на долоню, а потім поплескати нею по лицю, або ж змочувати у тоніку ватний диск та вже ним витирати обличчя.

Різні типи тоніків

Як і у випадку з будь-якими іншими продуктами для шкіри, існують різні типи тоніків, які підходять для різних потреб та типів шкіри, тож врахуйте це під час вибору у магазині.

Освітлюючий

Освітлюючий тонік допоможе впоратися із висипаннями та плямами. Мета полягає в тому, щоб не турбувати вашу шкіру надто сильно, тож вам потрібний м'який тонік із зволожувальними властивостями. У такі тоніки входять інгредієнти, що допомагають боротися із прищами.

Зволожувальний

Більш важкі, молочні і непрозорі тоніки найкраще підходять для людей із сухою чи чутливою шкірою. Зазвичай вони містять зволожувальні та зміцнювальні інгредієнти – наприклад, гіалуронову кислоту, ботанічні олії та кераміди.

Відлущувальний

В залежності від того, наскільки вони сильні, відлущувальні тоніки можна використовувати у своєму догляді або кожного дня, або ж раз на тиждень. Такі тоніки можуть м'яко відлущувати мертві клітини вашої шкіри та видаляти їх, надаючи шкірі здорового сяйва.

Заспокійливий

Зайпокійливі тоніки ідеально підходять для людей із подразненою або чутливою шкірою. Вони складаються з інгредієнтів із заспокійливим ефектом – алое вера, рожева вода та цика.