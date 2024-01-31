Ваш біологічний годинник – це, певно, один із найважливіших факторів, що впливає на ваш сон. І для того, щоб він працював як слід, вам варто впровадити у своє життя кілька простих звичок. Про них розповіла дієтологиня Анджела Холлідей-Белл.

Цікаво Одна річ, яку ніколи не можна робити відразу ж після того, як прокидаєтеся вранці

Прокидайтеся щоранку в однаковий час

Можливо, ви чули про те, що дотримання однакового режиму сну може полегшити засинання, але регулярний розклад пробудження є не менш важливим у цій справі.

Дуже важливо прокидатися в однаковий час не тільки у будні дні, але і у вихідні – тільки так ви можете створити передбачуваний час лягання та вставання.

Не натискайте кнопку "відкласти"

Так, відкласти будильник – це, можливо, одна з найприємніших речей, які можна зробити вранці, але це не піде на користь вашому біологічному годиннику.

Зазвичай ви продовжуєте дрімоту всього на 10 – 15 хвилин, тож не можете поринути у глибокий сон за цей проміжок часу. Тож все, що ви робите – це затримуєте своє фактичне пробудження та відчуття бадьорості, і через ці зайві кілька хвилин у ліжку ви можете почуватися млявими та сонними протягом всього дня.



Не варто відкладати будильник / Фото Pexels

Отримуйте сонячне світло

Найкраще, що ви можете зробити вранці – це відкрити штори або ж навіть вийти на коротку прогулянку. Вплив сонячного світла у проміжок протягом години після пробудження допомагає врегулювати біологічний годинник та зробити вас більш бадьорими вранці і сонними – ввечері.

Застеліть ліжко та наведіть порядок

Коли встанете з ліжка, відразу ж застеліть його та розставте подушки у правильному порядку. Ви також можете відразу забрати увесь одяг та безлад, що залишився з попереднього вечора. Виявляється, люди, які застеляють ліжко вранці, набагато краще сплять ввечері.

Це може бути пов'язано з тим, що брудні місця відволікають нас та навіть можуть підвищувати рівень кортизолу, який інакше називають "гормоном стресу".

Їжте поживний сніданок

Як правило люди, які їдять поживний сніданок, почувають себе більш бадьорими вранці та краще сплять вночі порівняно з тими, хто пропускає сніданок.

Та важливо не тільки їсти сніданок, але і намагатися робити це щодня в однаковий час, адже це відіграє важливу роль для нашого циркадного циклу, як і вчасне засинання та пробудження.