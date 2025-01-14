Режим "польоту", який був придуманий для активації під час перельотів, може стати у нагоді в повсякденному житті, пише 24 Канал.

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Функція режиму "польоту" автоматично робить неактивними всі радіопередавачі на телефоні, тож моментально відключає стільниковий зв’язок, Wi-Fi, Bluetooth та GPS. З увімкненим режимом "польоту" не можна ні дзвонити, ні писати в мережі, не вийде надіслати смс чи зайти в інтернет.

Про ці базові речі більшість з нас знають, та які ж ще переваги має цей режим в телефоні чи на планшеті?

Переваги функції режим "польоту"

Увімкнений режим "польоту" здатен зекономити заряд батареї. Це стається завдяки тому, що відключення мережевих функцій дозволяє зберегти енергоспоживання.

Вмикати режим корисно в тих випадках, коли малий відсоток зарядки, а поруч немає зарядки чи якогось найближчого місця для заряджання. Цим режимом можна активно користуватися в горах, коли павербанк вже перестав працювати.

Режим "польоту" покращує зв’язок. Якщо під час розмови мережа погана, то спробуйте лише увімкнути й вимкнути функцію на кілька секунд, щоб повністю не перевантажувати пристрій. Через деякий час доступ до 4G відновиться, а мережа здатна справді стати якіснішою.



Режим "польоту" має безліч переваг / Фото Pexels

Про це знає меншість людей, але режим "польоту" пришвидшує процес заряджання телефону. Вимкнення всіх сигналів прискорює заряджання телефона в рази. Так варто робити, коли ви поспішаєте, а часу на заряджання обмаль.

Та найголовніша функція режиму "польоту" полягає в тому, щоб вас ніхто не турбував. Тому вимикайте його кожного разу, коли перебуваєте на важливих зустрічах чи переговорах.