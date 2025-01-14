Режим "полета", который был придуман для активации во время перелетов, может пригодиться в повседневной жизни, пишет 24 Канал.

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Функция режима "полета" автоматически делает неактивными все радиопередатчики на телефоне, поэтому моментально отключает сотовую связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. С включенным режимом "полета" нельзя ни звонить, ни писать в сети, не получится отправить смс или зайти в интернет.

Об этих базовых вещах большинство из нас знают, и какие же еще преимущества имеет этот режим в телефоне или на планшете?

Преимущества функции режим "полета"

Включенный режим "полета" способен сэкономить заряд батареи. Это происходит благодаря тому, что отключение сетевых функций позволяет сохранить энергопотребление.

Включать режим полезно в тех случаях, когда малый процент зарядки, а рядом нет зарядки или какого-то ближайшего места для подзарядки. Этим режимом можно активно пользоваться в горах, когда павербанк уже перестал работать.

Режим "полета" улучшает связь. Если во время разговора сеть плохая, то попробуйте только включить и выключить функцию на несколько секунд, чтобы полностью не перегружать устройство. Через некоторое время доступ к 4G восстановится, а сеть способна действительно стать качественной.



Режим "полета" имеет множество преимуществ / Фото Pexels

Об этом знает меньшинство людей, но режим "полета" ускоряет процесс зарядки телефона. Отключение всех сигналов ускоряет зарядку телефона в разы. Так стоит делать, когда вы спешите, а времени на зарядку мало.

Но самая главная функция режима "полета" заключается в том, чтобы вас никто не беспокоил. Поэтому выключайте его каждый раз, когда находитесь на важных встречах или переговорах.