Не нашкодьте своєму саду: дізнайтеся, до коли можна обрізати дерева

Обрізка плодових дерев – найнеобхідніший спосіб для формування крони. Також вона позитивно впливає на ріст та родючість.

У комплексі догляду за садовими деревами обрізка має не менш важливе значення, ніж внесення добрив, полив, аерація, мульчування чи обробка від шкідників і хвороб.

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Обрізка крони зберігає здоров'я та сприяє довголіттю дерева. Вона необхідна як молодим, так і старим деревам.

Для чого обрізають дерева

формування міцного і здорового скелету дерева;

контроль росту формуванням крони;

збільшення розміру плодів, поліпшення їхнього зовнішнього вигляду;

покращення загального стану дерева;

кращий доступ до сонячних променів і повітря всіх гілок та плодів, що підвищує імунітет та рятує дерево від хвороб і шкідників;

зменшення кількості шкідників і хвороб.



Дерева потребують обрізки / Фото Unsplash

Коли обрізати дерева

Обрізка дерев рано навесні, на початку березня, проводиться до початку сокоруху, коли мине небезпека сильних морозів. Її починають з молодих зерняткових садів – яблунь або груш.

Весняна обрізка, кінець березня – початок квітня, – це обрізка більшості культур зерняткових і кісточкових (черешня, вишня, абрикос тощо), починаючи з молодших дерев. Обрізку і формування молодих дерев потрібно закінчувати до початку сокоруху, адже в пізніші терміни вона послаблює молоді рослини через втрату запасних поживних речовин, які є у гілках.

Пізня весняна обрізка дерев (травень – червень). Її роблять під час і після цвітіння, іноді – навіть у першій половині червня. Можна обрізати дорослі дерева, але найбільш бажано обрізати в пізні терміни старі дерева – для обмеження розмірів крони, щоб послабити відновлювальні ростові процеси.

Деякі дерева часом обрізають і влітку, щоб відтягнути цвітіння в наступному сезоні та уникнути втрати врожаю під час весняних заморозків.

Санітарну обрізку дерев зазвичай проводять восени. Тоді ж обрізають і кущі – смородину, аґрус, малину тощо. Залежно від віку плодового дерева або ягідного куща, можна виділити різні види обрізки, але на практиці комбінують декілька видів одночасно.