Дачники попереджають, що з азотом слід бути обережними, оскільки надмірна його кількість може зашкодити, пише 24 Канал з посиланням на NV Life. Серед всіх важливих поживних речовин, полуницю найбільше треба підживити калієм та фосфором.

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Удобрювати кущі ягід можна завдяки кільком органічним добривам, які є результативними та справді дають позитивний ефект від підживлення.

Добриво з кропиви

Молоду кропиву дрібно наріжте та залийте водою у пластиковому відрі. На 10 літрів рідини потрібно 1 кілограм кропиви. Відро треба накрити кришкою та залишити в темному місці для бродіння. Вже через 10 днів засобом можна поливати полуницю – до появи квіткових бруньок та після збору урожаю.

Деревна зола

До 1,5 літрів води додайте 100 грамів золи. Дачники підливають ґрунт під полуницею, не зачіпаючи листя. Таке добриво чудово насичує ягоди калієм та азотом.



Корисні добрива для полуниці / Фото Pexels

Дріжджі

Щоб полуниця пришвидшила свій ріст, її потрібно підживити за допомогою дріжджів. У 2 літрах води треба розчинити 100 грамів сухих дріжджів. Коли рідина почне пінитися, тоді її треба вносити на грядки. Втім, суміш попередньо треба розчинити ще в 10 літрах води й аж після цього поливати кущі.

До речі, навесні варто також подбати й про захист полуниці від шкідників. Ми вже ділилися лайфхаком, як легко вигнати довгоносика з полуниці – адже цей поширений шкідник може швидко знищити чималу частину врожаю.

Кефір

Кисломолочні продукти є гарним добривом для ягід. До 2 літрів теплої води треба додати літр кислого молока. Цією сумішшю потрібно обприскати кущі з полуницею, щоб забезпечити її залізом, фосфором, магнієм, цинком та кальцієм. Дачники люблять це підживлення, бо молочний продукт добре підкислює ґрунт та відлякує від полуниці попелицю.