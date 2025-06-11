Дачники предупреждают, что с азотом следует быть осторожными, поскольку чрезмерное его количество может повредить, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life. Среди всех важных питательных веществ, клубнику больше всего надо подкормить калием и фосфором.

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Удобрять кусты ягод можно благодаря нескольким органическим удобрениям, которые являются результативными и действительно дают положительный эффект от подпитки.

Удобрение из крапивы

Молодую крапиву мелко нарежьте и залейте водой в пластиковом ведре. На 10 литров жидкости нужно 1 килограмм крапивы. Ведро надо накрыть крышкой и оставить в темном месте для брожения. Уже через 10 дней средством можно поливать клубнику – до появления цветочных почек и после сбора урожая.

Древесная зола

К 1,5 литров воды добавьте 100 граммов золы. Дачники подливают почву под клубникой, не затрагивая листья. Такое удобрение прекрасно насыщает ягоды калием и азотом.



Полезные удобрения для клубники / Фото Pexels

Дрожжи

Чтобы клубника ускорила свой рост, ее нужно подкормить с помощью дрожжей. В 2 литрах воды надо растворить 100 граммов сухих дрожжей. Когда жидкость начнет пениться, тогда ее надо вносить на грядки. Впрочем, смесь предварительно надо растворить еще в 10 литрах воды и только после этого поливать кусты.

Кстати, весной стоит также позаботиться и о защите клубники от вредителей. Мы уже делились лайфхаком, как легко выгнать долгоносика из клубники – ведь этот распространенный вредитель может быстро уничтожить немалую часть урожая.

Кефир

Кисломолочные продукты являются хорошим удобрением для ягод. К 2 литрам теплой воды надо добавить литр кислого молока. Этой смесью нужно опрыскать кусты с клубникой, чтобы обеспечить ее железом, фосфором, магнием, цинком и кальцием. Дачники любят эту подкормку, потому что молочный продукт хорошо подкисляет почву и отпугивает от клубники тлю.