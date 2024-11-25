Щоб зберегти форму та покращити смак картоплі вам знадобиться звичайний оцет, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

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Чому потрібно додавати оцет в картоплю

Картоплю ми чи не найчастіше додаємо як гарнір до своїх страв. Вона смачна, поживна та універсальна. Щоб страви з картоплі були ще смачнішими, потрібно додати оцет.

Експерти кажуть, що оцет під час варіння картоплі допомагає створити тонку скоринку на поверхні. Цей простий трюк допоможе зберегти форму під час смаження чи запікання.

Щоб уникнути гіркоти, достатньо на 5 картоплин додати лише одну чайну ложку оцту. Кислота оцту запобігає розщепленню пектину й впливає на текстуру картоплі.



Оцет треба додавати під час варіння картоплі / Фото Pexels

Картоплю потрібно варити в підсоленій воді 30 хвилин. Через 15 хвилин після варіння потрібно додати оцет. Кулінари кажуть, що він може бути будь-яким: білим, яблучним чи винним. Усі варіанти працюватимуть однаково ефективно.

Щоб картопля була смачною, для пюре варто вибирати сорти з високим вмістом крохмалю. Для смаження підійде картопля з воскоподібною текстурою. Щоб картопля приготувалася одночасно, обирайте рівномірні картоплини одного розчину.

Якщо ж ви начистили забагато картоплі, то її треба зберігати в холодній воді з невеликою кількістю оцту, щоб мати змогу приготувати пізніше. Завдяки цьому лайфхаку картопля буде зберігати свіжість цілу добу.