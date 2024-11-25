Чтобы сохранить форму и улучшить вкус картофеля вам понадобится обычный уксус, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

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Почему нужно добавлять уксус в картофель

Картофель мы чаще всего добавляем как гарнир к своим блюдам. Он вкусный, питательный и универсальный. Чтобы блюда из картофеля были еще вкуснее, нужно добавить уксус.

Эксперты говорят, что уксус во время варки картофеля помогает создать тонкую корочку на поверхности. Этот простой трюк поможет сохранить форму во время жарки или запекания.

Чтобы избежать горечи, достаточно на 5 картофелин добавить лишь одну чайную ложку уксуса. Кислота уксуса предотвращает расщепление пектина и влияет на текстуру картофеля.



Уксус надо добавлять во время варки картофеля / Фото Pexels

Картофель нужно варить в подсоленной воде 30 минут. Через 15 минут после варки нужно добавить уксус. Кулинары говорят, что он может быть любым: белым, яблочным или винным. Все варианты будут работать одинаково эффективно.

Чтобы картофель был вкусным, для пюре стоит выбирать сорта с высоким содержанием крахмала. Для жарки подойдет картофель с воскообразной текстурой. Чтобы картофель приготовился одновременно, выбирайте равномерные картофелины одного раствора.

Если же вы начистили много картофеля, то ее надо хранить в холодной воде с небольшим количеством уксуса, чтобы иметь возможность приготовить позже. Благодаря этому лайфхаку картофель будет сохранять свежесть целые сутки.