Різдвяник – найпопулярніша рослина грудня: як правильно за нею доглядати

У зимову пору вазон різдвяник стає дуже популярним, тож його часто обирають на подарунок напередодні свят. Та для того, щоб рослина гарно цвіла, потрібно знати, як за нею правильно доглядати.

Цвісти шлюмбергера починає тоді, коли змінюється температура й тривалість дня, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Не завжди всі різдвяники починають цвісти, втім йому можна допомогти за допомогою кількох порад. Пропонуємо дізнатися кілька типових помилок, через які в рослини притуплюється зріст.

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Занадто багато світла

Різдвяник почне цвісти, якщо ви забезпечите йому 12 годин безперервної темряви кожної доби. Ставте його звечора в темну кімнату чи накривайте ящиком на ніч.

Переливання

У період цвітіння різдвяник варто підливати помірно, бо ґрунт повинен встигати підсохнути. Надмірне підливання може навіть призвести до загнивання коренів та не дати можливості рослині квітнути.



Названо причини поганого цвітіння різдвяника / Фото Pexels

Різка зміна температури

Різдвяник любить стабільність та погано реагує на різку зміну температури. Рослина не любить протяг чи джерела тепла поруч, тому краще відкласти її від радіатора. Найкраще різдвяному кактусу стояти там, де є постійна температура.

Мала кількість світла впродовж дня

Попри те, що рослина хоче темряви вночі, вдень їй потрібне яскраве та непряме світло. Якщо світла буде недостатньо, то різдвяник буде помало рости. Це призведе до меншої появи квітів чи їх повної відсутності.

Неправильна пересадка

Різдвяник краще цвіте, якщо росте в одному горщику, в якому немає надто багато місця. Пересадка в більший горщик може притупити ріст. Саме тому не варто пересаджувати різдвяний кактус.