Кімнатна Сансев'єрія чудово виглядає та зможе прикрасити собою будь-яку кімнату. Попри те, що вазон зовсім не вибагливий, все ж таки варто знати про кілька основних аспектів, на які треба звернути увагу, якщо ви хочете купити рослину чи вже маєте її вдома.

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Непряме освітлення

Найкраще для Сансев'єрії підійде місце з непрямим сонячним світлим. Втім, якщо у таких місцях рослину ніде поставити, то проблеми великої не буде. Тещин язик добре адаптовується до будь-якого освітлення.

Повітря в кімнаті

Уникайте розміщення рослини в кімнаті, яка швидко нагрівається чи виходить на південь. Якщо на вазон буде потрапляти занадто багато світла, то листя пожовтіють. Важливо також, щоб в кімнаті не було спекотно і сухо.



Поради щодо догляду за вазоном Сансев'єрія / Фото Unsplash

Поливання

Тещин язик страждає від надмірного, а не недостатнього поливу. Найкраще його поливати раз в тиждень в теплу пору та раз на два тижні в холодні місяці. Чим менше ви будете поливати вазон, тим краще.

Пересадка

Якщо почнете помічати, що цибулиння вазона видніються назовні, то це означає, що рослину треба пересаджувати у більший горщик. Втім після покупки це треба зробити аж через кілька років, оскільки спочатку у Сансев'єрії не зовсім глибоке коріння.