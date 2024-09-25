Деякі поради від фахівців допоможуть вам зрозуміти, як саме потрібно доглядати за цим взуттям, пише Vogue. Маючи у своєму гардеробі це делікатне взуття, ви маєте пам’ятати, що його не можна одягати на мокру погоду. Якщо ж ви все ж таки потрапили в ньому під дощ, то його треба промокнути паперовим рушником або ганчіркою з мікрофібри.

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Чистити замшу не варто побутовою хімією або агресивними засобами. Креми для цього матеріалу також не можна використовувати. Експерти радять тримати замшеве взуття подалі від тепла, оскільки висока температура призведе до деформації матеріалу. Замшу не можна сушити біля батарей чи обігрівачів, бо тепло зашкодить зовнішньому вигляду.

Як доглядати за замшевим взуттям

Дайте взуттю висохнути

Не треба чистити мокре взуття. Спочатку треба дочекатися, щоб воно висохло. Вологу замшу не можна чистити, бо це лише погіршить ситуацію, а бруд почне проникати глибше.

Зітріть бруд

Вже після того, як взуття повністю висохне, зітріть зайвий бруд спеціальною щіткою для замші. На ворс не варто сильно натискати, щоб не пошкодити матеріал.

Гумка проти стійких плям

Стійкі плями на чоботах можна видалити за допомогою гумки для замші чи звичайної гумки для олівців. Пляму треба терти обережно, щоб не пошкодити волокна матеріалу.



За замшевим взуттям потрібно ретельно доглядати / Фото Pinterest

Оцет та спирт для складних плям

Від плям чудово позбавляє оцет чи спирт. Нанесіть його на тканину та обережно потріть забруднену ділянку. Після висихання матеріал мав би повернутися до свого початкового стану.

Сода, крохмаль від жирних плям

У випадку, якщо ж взуття містить масляні та жирні плями, тоді треба обирати соду, крохмаль чи рідке мило. Соду чи крохмаль треба нанести на пляму і залишити на ніч, а вранці прибрати залишки. Свіжі плями можна прибрати рідким милом. Нанесіть трішки засобу на пляму на 15 хвилин, а тоді зітріть вологою серветкою.

Захисний спрей для замші

Щоб на взутті не з’явилися нові плями, скористайтеся спеціальним спреєм для захисту або водовідштовхувальним засобом. Завдяки цим спреям, взуття буде залишатися в чудовому стані.