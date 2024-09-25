Некоторые советы от специалистов помогут вам понять, как именно нужно ухаживать за этой обувью, пишет Vogue. Имея в своем гардеробе эту деликатную обувь, вы должны помнить, что ее нельзя одевать на мокрую погоду. Если же вы все же попали в ней под дождь, то ее надо промокнуть бумажным полотенцем или тряпкой из микрофибры.

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Чистить замшу не стоит бытовой химией или агрессивными средствами. Кремы для этого материала также нельзя использовать. Эксперты советуют держать замшевую обувь подальше от тепла, поскольку высокая температура приведет к деформации материала. Замшу нельзя сушить возле батарей или обогревателей, потому что тепло повредит внешнему виду.

Как ухаживать за замшевой обувью

Дайте обуви высохнуть

Не надо чистить мокрую обувь. Сначала надо дождаться, чтобы она высохла. Влажную замшу нельзя чистить, потому что это только ухудшит ситуацию, а грязь начнет проникать глубже.

Сотрите грязь

Уже после того, как обувь полностью высохнет, сотрите лишнюю грязь специальной щеткой для замши. На ворс не стоит сильно нажимать, чтобы не повредить материал.

Резинка против стойких пятен

Стойкие пятна на сапогах можно удалить с помощью резинки для замши или обычной резинки для карандашей. Пятно надо тереть осторожно, чтобы не повредить волокна материала.



За замшевой обувью нужно тщательно ухаживать / Фото Pinterest

Уксус и спирт для сложных пятен

От пятен прекрасно избавляет уксус или спирт. Нанесите его на ткань и осторожно потрите загрязненный участок. После высыхания материал должен вернуться к своему первоначальному состоянию.

Сода, крахмал от жирных пятен

В случае, если же обувь содержит масляные и жирные пятна, тогда надо выбирать соду, крахмал или жидкое мыло. Соду или крахмал надо нанести на пятно и оставить на ночь, а утром убрать остатки. Свежие пятна можно убрать жидким мылом. Нанесите немного средства на пятно на 15 минут, а потом сотрите влажной салфеткой.

Защитный спрей для замши

Чтобы на обуви не появились новые пятна, воспользуйтесь специальным спреем для защиты или водоотталкивающим средством. Благодаря этим спреям, обувь будет оставаться в превосходном состоянии.