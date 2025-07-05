Пришвидшіть ріст огірків у липні: ефективний засіб літнього підживлення

Щоб огірки виросли смачними та хрумкими, варто подбати про їхнє підживлення у липні. Якщо внести одне корисне добриво, то овочі можуть здивувати урожаєм.

У липні огірки починають активно рости, тому на цьому етапі їм необхідно отримати чимало поживних речовин, пише 24 Канал. Для стимулювання росту варто скористатися одним добривом, яке забезпечить чималу кількість плодів.

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Чим підживити огірки у липні

Досвідчені дачники вже знають, що найкращим літнім підживленням для огірків є дріжджі. У них міститься органічне залізо, амінокислоти, кальцій, азот та фітогормони. Також дріжджі багаті ще іншими корисними речовинами, які добре впливають на ріст.

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Азот є необхідним для огірків, оскільки покращує їхній ріст. Під час бродіння дріжджі виділяють багато азоту, тому це природне добриво є ідеальним.

Для приготування підживлення потрібно 50 грамів живих чи 5 грамів сухих дріжджів, 5 чайних ложок цукру та 5 літрів води. Дріжджі потрібно розім’яти та вкинути в каструлі, додавши туди цукор та воду. Цукор додається до цього розчину, щоб прискорити процес бродіння. Після цього настій потрібно розмішати й поставити в тепле місце.



Добриво для огірків, яке покращить урожай / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що вода має бути теплою, щоб розчин почав краще працювати. Коли процес бродіння завершиться, перелийте дріжджі у відро та приготуйте концентрат, щоб розводити його у пропорції 1:5. До 10 літрів води потрібно додати 2 літри настоянки дріжджів та поливати засобом огірки.

До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.

Щоб огірки краще росли, не забувайте у спеку та посуху поливати рослини вранці або пізно ввечері. В обід поливати овочі не можна, оскільки це може призвести до опіків листя.