Якщо ви хочете почати власний бізнес, можливо, варто спершу переглянути кілька картин, щоб заздалегідь дізнатися про усі можливі проблеми, з якими може зіштовхнутися підприємець. І кілька корисних і надихаючих фільмів підібрав 24 Канал.

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Людина, яка змінила все

Цей біографічний фільм про спорт, у якому головну роль грає Бред Пітт, може стати потужним мотиватором для багатьох молодих і сучасних підприємців. І вже з назви ви можете зрозуміти, що події фільму розповідають про кардинальні зміни у житті.

А бізнес дуже схожий на спорт: щойно ви переможете страх, смуток та апатію, ви зможете досягти блискучих результатів навіть із мінімальними ресурсами.

Джой

Це – ще один біографічний фільм про Джой Мангано – підприємиці, що винайшла швабру із самовіджимом та заснувала свою компанію. Втім, шлях бізнесвумен ніколи не буває простим, тож через які труднощі їй довелося пройти?

Та якщо залишити із собою жагу до успіху протягом всього шляху, то відступати вже нікуди. У випадку головної героїні дорога тільки одна – побудувати багатомільйонний бізнес.

Соціальна мережа

Цей фільм, що розповідає історію створення соцмережі Facebook може стати справжнім навчальним посібником і показовим бізнес-кейсом для уважного глядача.

Тож якщо вас цікавить, як працює зсередини сучасне підприємство, як розвиваються відносини між бізнесменами, інвесторами, партнерами, кредиторами та конкурентами, для вас це – ідеальний фільм.

Трейлер фільму "Соціальна мережа" / Відео з YouTube

У гонитві за щастям

Це – драматичний фільм, який знову ж таки ґрунтується на реальній історії, але цього разу вона добра, надихаюча та точно залишить у вас позитивні відчуття.

Головний герой, якого грає Вілл Сміт, не просто починає весь свій шлях з нуля, а вибирається із страшних злиднів. Все це він робить заради свого маленького сина, і зрештою йому вдається неможливе – після важкого і довгого часу він з розореного невдахи стає засновником брокерської компанії та мільйонером.

Клуб мільярдерів

Молоді герої цього фільму нагороджені такими важливими для бізнесменів якостями, як хитрість, дар переконання та надзвичайність. І використовують вони свої таланти для того, щоб організувати зухвалі і ефективні фінансові афери та маніпуляції.