До прикладу, випускницю Колумбійської школи права Рут Гінзбург не приймали на роботу до жодної юридичної компанії, зазначаючи, що таке середовище призначене тільки для чоловіків. Однак жінка не здавалася, продовжувала вчитися та боролася за рівні права. На основі цієї історії відзняли фільм "За статевою ознакою".

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Є й інші долі жінок – політкинь, які керували країною в розпал війни, чи письменниць, які йшли проти консервативних правил. Рекомендуємо вам переглянути деякі стрічки про сильних жінок, які зможуть вас надихнути.

"Ґолда"

Події у фільмі розгортаються впродовж кількох тижнів Війни Судного дня. Тоді війська Єгипту й Сирії атакували Ізраїль. Головну роль у діях Ізраїлю відігравала тогочасна прем’єр-міністерка Ґолда Меїр. Саме війна стала найбільшим викликом у кар’єрі жінки.

"Ґолда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілі"

Емілі Бронте прожила всього лише 30 років, але встигла написати роман "Буремний перевал", який можна назвати літературним шедевром. Британська біографічна драма розповідає, чим захоплювалася та як проводила час вдома письменниця.

"Емілі": дивіться онлайн трейлер фільму

"За статевою ознакою"

Головну героїню фільму не хоче приймати на роботу юридична компанія, бо вона – жінка. Рут Гінзбург не погоджується з такою нерівністю та поділом людей за статевою ознакою, тому оголошує війну дискримінації.

"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суфражистка"

Головна героїня живе в Англії кінця XIX століття, допоки в ті часи уряд країни не ввів заборону на виборчі права жінок. Це підняло хвилю обурення та рух суфражисток, які боролися за гідне життя й рівність. Головна героїня також вирішила приєднатися до протестів — і це змінило її життя.

"Суфражистка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пульс"

Фільм створений на основі реальної історії української спортсменки та паралімпійської чемпіонки 2008 року Оксани Ботурчук. Юна легкоатлетка мріяла потрапити на "Олімпійські ігри", але внаслідок автокатастрофи втратила зір та зазнала важких травм. Та дівчина не збиралася здаватися та прагнула всім довести, що до справжньої мрії не існує перешкод.

"Пульс": дивіться онлайн трейлер фільму