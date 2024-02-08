Жінок вже давно не модно називають "слабкою статтю", оскільки власним прикладом вони доводять, що є набагато сильнішими та мужніми, ніж можуть здаватися, на перший погляд.

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Часом такі фільми є дуже важливими, аби зрозуміти, що коли опускаються руки чи щось не вдається – це нормально і буде буває зі всіма. Важливо лише вчасно себе зібрати в кулак та продовжувати рухатися в напрямку до омріяної цілі.

Якщо ви втратили мотивацію або ж вам просто хочеться відпочити – оберіть для себе фільм про сильну жінку, яка допоможе відновити ресурс.

"Гра Моллі"

Головна героїня фільму Моллі Блум отримала прізвисько "принцеса покеру" зовсім недарма. Їй вдалося створити свою підпільну імперію в Голлівуді. В її дорогому казино грали заможні люди, відомі кіноактори і шейхи.

"Гра Моллі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ерін Брокович"

Неймовірна історія про Ерін Брокович, самотню жінку з трьома дітьми, яку ідеально зіграла Джулія Робертс. Фільм розповідає про жінку, яка попри нелегкий час у своєму житті, докладає всіх зусиль, щоб змінити свою долю.

"Ерін Брокович": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джой"

Фільм розповість про нелегке життя дивовижної жінки Джой Мангано, відомої американської винахідниці. Зараз Джой – успішна, популярна і багата, але щоб досягти успіху, їй довелося пройти через багато важких моментів.

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму

"Продавці болю"

Головна героїня Ліза Дрейк, яка покинула школу, мріє про найкраще життя для своєї дочки і робить все, щоб від неї можливе. Вона влаштувалася у фармацевтичну компанію і завдяки своєму сильному характеру їй вдалося врятувати її.

"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кравчиня. Помста від кутюр"

Після заслання в дитинстві за злочин, якого вона не скоювала, Тіллі Даннейдж повертається до рідного міста Дунгатар гламурною і талановитою кутюр’є. Озброєна швейною машинкою вона перетворює жінок міста на модні ікони. Вживаючись у нове життя, Тіллі розплутує таємниці свого минулого і прагне помститися тим, хто її скривдив.

"Кравчиня. Помства від кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, Тоня"

У біографічному фільмі головну роль зіграла Марго Роббі, яка грала американську фігуристку Тоню Хардинг. Кінострічка розповідає про складний шлях Тоні до успіху. Дівчина переживала важке дитинство, а згодом зазнала невдачі на судових змаганнях.

"Я, Тоня": дивіться онлайн трейлер фільму