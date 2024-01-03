Часто робочі моменти та особисті справи переважають в нашому графіку, тож на прибирання залишається зовсім мало часу. Потім вам доводиться все надолужувати та приділяти на прибирання увесь свій вільний час.

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Щоб цього не сталося – спробуйте притримуватися графіка прибирання. Випишіть собі в блокнот, що треба прибирати й коли саме і тоді ваш дім завжди буде чистий та охайний.

Що треба прибирати кожного тижня

Те, чого ви найбільше торкаєтеся

Мийте раз на тиждень дверні ручки, змішувачі. Витирайте сухою ганчіркою панелі вимикачів світла, спеціальною серветкою клавіатуру та пульт. До цих речей багато разів за тиждень торкаються різні люди, тож вони накопичують мікроби.

Зони з інтенсивним рухом

Сюди належать полички для зберігання взуття. За тиждень на них накопичується багато бруду з підошв, тому їх треба мити. А ще очищуйте стільницю на кухню та мийте ванну.

Простирадла та рушники

Банні та кухонні рушники, а також простирадла рекомендовано прати один раз на тиждень. Своєчасне прання убезпечить вас від зайвих мікробів.



Простирадла й рушники треба прати кожного місяця / Фото Pexels

Що треба прибирати кожного місяця

Техніку

Ймовірно, ви регулярно протираєте телевізор чи ноутбук, однак варто кожного місяця ретельно очищувати побутову техніку. Мийте духовку, мікрохвильову піч та холодильник один раз на місяць, щоб запобігти накопиченню бруду.

Середину холодильника

Кожного місяця ретельно мийте середину холодильника. Вимивайте всі ящички та передивляйтеся термін придатності продуктів.

Шафи

Вам також слід регулярно наводити порядок у своїй шафі, які часто захаращуються. Один раз в місяць переберіть одяг та ідеально його поскладайте.

Що треба прибирати раз в рік

Водостічний жолоб

Якщо ви живете в будинку, то вам треба раз на рік вичищувати водостічний жолоб. У нього часто накопичується листя, сміття та навіть пліснява, яка може призвести до пошкодження водою та проблем з дахом. Найкращий час для чищення жолобів – весна та осінь.

Системи опалення, вентиляції та кондиціювання

Кондиціонери, системи опалення та вентиляції треба мити раз на рік. Це стосується й чавунних батарей, які накопичують на собі багато пилюки.

Матраци

Матраци можуть накопичувати в собі крихти та пил. Тому ретельно очищуйте їх пилососом.