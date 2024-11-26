Всі ми хочемо мати найкрасивішу ялинку, якою можна буде милуватися довгими зимовими вечорами, втім для того, щоб вона виглядала наче з різдвяних фільмів, її треба правильно прикрасити, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Діани Гологовець.

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Як правильно прикрасити ялинку гірляндами

Прикрашання ялинки гірляндами – це завжди клопітка робота. Це не зовсім просто робити, якщо ялинка жива, оскільки треба діяти досить обережно, щоб не повідламувати голочки з гілок. Зі штучною впоратися трохи легше, втім все одно потрібно знати секрет, який допоможе перетворити ялинку на справжню святкову красу.

Блогерка Діана Гологовець поділилася зі своїми читачами лайфхаком, який допоможе зрозуміти всім, як саме треба намотувати гірлянди на ялинку. Для великої та високої ялинки краще використовувати гірлянду-росу, яка матиме дивовижний вигляд.

Фахівчиня з домашніх порад показала приклад з гірляндою в лотку на 300 метрів. Вона почала накручувати її знизу ялинки й пройшлася по кожній гілочці – спочатку повздовж, а потім почала закручувати. По черзі блогерка переходила з нижніх ярусів до верхніх.

Закручую так, щоб гірлянда не висіла вільним краєм на ялинці, а щільно прилягала до кожної гілочки. Тоді все виглядатиме так, ніби світиться вся ялинка,

– зазначила Діана Гологовець.

Гірлянду блогерка одягнула на ялинку висотою 2,5 метри. Вона також зазначила, що для того, щоб гірлянда красиво виглядала, доведеться витратити приблизно на намотування 3 години часу.

Прикрашання ялинки гірляндою: дивіться відео

Ви можете обирати гірлянди на власний смак, втім додамо, що останні кілька років в моді однотонні варіанти в білому чи жовтому кольорі, які освічують ялинку настільки красиво, що в деяких випадках іграшки чи кульки будуть зайвими.

Окрім того, зверніть увагу на те, що дощик на ялинку вже давно неактуальний. Він може звести всі ваші старання нанівець, тому залишіть ялинкове дерево лише з гірляндами та кульками.