Все мы хотим иметь самую красивую елку, которой можно будет любоваться долгими зимними вечерами, впрочем для того, чтобы она выглядела как из рождественских фильмов, ее надо правильно украсить, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Дианы Гологовец.

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Как правильно украсить елку гирляндами

Украшение елки гирляндами – это всегда хлопотная работа. Это не совсем просто делать, если елка живая, поскольку надо действовать достаточно осторожно, чтобы не поотламывать иголочки с веток. С искусственной справиться немного легче, впрочем все равно нужно знать секрет, который поможет превратить елку в настоящую праздничную красоту.

Блогер Диана Гологовец поделилась со своими читателями лайфхаком, который поможет понять всем, как именно надо наматывать гирлянды на елку. Для большой и высокой елки лучше использовать гирлянду-россу, которая будет иметь удивительный вид.

Специалист по домашним советам показала пример с гирляндой в лотке на 300 метров. Она начала накручивать ее снизу елки и прошлась по каждой веточке – сначала вдоль, а потом начала закручивать. По очереди блогерша переходила с нижних ярусов к верхним.

Закручиваю так, чтобы гирлянда не висела свободным краем на елке, а плотно прилегала к каждой веточке. Тогда все будет выглядеть так, будто светится вся елка,

– отметила Диана Гологовец.

Гирлянду блогерша одела на елку высотой 2,5 метра. Она также отметила, что для того, чтобы гирлянда красиво выглядела, придется потратить примерно на намотку 3 часа времени.

Украшение елки гирляндой: смотрите видео

Вы можете выбирать гирлянды на собственный вкус, впрочем добавим, что последние несколько лет в моде однотонные варианты в белом или желтом цвете, которые освещают елку настолько красиво, что в некоторых случаях игрушки или шарики будут лишними.

Кроме того, обратите внимание на то, что дождик на елку уже давно неактуален. Он может свести все ваши старания на нет, поэтому оставьте елочное дерево только с гирляндами и шариками.