Иногда случается так, что без всякой видимой причины машинку во время стирки начинает очень сильно трясти, сообщает 24 Канал. И далеко не все знают, почему это происходит, и что нужно делать в таком случае.

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Машинка трясется: какие причины

Специалисты по ремонту убеждают, что есть всего несколько основных причин, из-за которых может трястись барабан стиральной машинки во время стирки. Вот они:

пол очень гладкий или скользкий;

очень много вещей внутри машинки;

машинка была установлена или подключена неправильно;

все еще имеются крепления-болты для транспортировки.

Обычно именно один из этих факторов и приводит к тому, что стиральную машинку трясет во время отжима.

Для того, чтобы исправить проблемы с машиной, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.



Исправить проблемы с машинкой очень просто / Фото Pexels

Проверьте работоспособность демпферов

Для проверки нужно выполнить такие простые действия:

отключите машину из розетки и откройте дверцу;

выньте из барабана все белье и тщательно осмотрите демпферы;

убедитесь, что они плотно прикреплены к машинке;

если они изношены или повреждены, замените их на новые, но убедитесь, что они от производителя вашей машинки.

Проверьте износ подшипников барабана

Это – еще одна причина, которая часто приводит к шатанию или прыжкам стиральной машины. Вот как проверить, все ли в порядке с подшипниками:

отсоедините машину от источника питания;

откройте заднюю часть стиральной машины;

тщательно проверьте, не появилась ли на подшипниках ржавчина, сложность вращения и т.д;

если подшипники изношены, замените их на новые и замените сальник.

Отрегулируйте высоту ножек

Для того, чтобы машина не прыгала во время стирки, очень важно обеспечить ее устойчивость. Для регулировки высоты ножек нужно выполнить следующие шаги: