Иногда случается так, что без всякой видимой причины машинку во время стирки начинает очень сильно трясти, сообщает 24 Канал. И далеко не все знают, почему это происходит, и что нужно делать в таком случае.
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Машинка трясется: какие причины
Специалисты по ремонту убеждают, что есть всего несколько основных причин, из-за которых может трястись барабан стиральной машинки во время стирки. Вот они:
- пол очень гладкий или скользкий;
- очень много вещей внутри машинки;
- машинка была установлена или подключена неправильно;
- все еще имеются крепления-болты для транспортировки.
Обычно именно один из этих факторов и приводит к тому, что стиральную машинку трясет во время отжима.
Для того, чтобы исправить проблемы с машиной, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.
Исправить проблемы с машинкой очень просто / Фото Pexels
Проверьте работоспособность демпферов
Для проверки нужно выполнить такие простые действия:
- отключите машину из розетки и откройте дверцу;
- выньте из барабана все белье и тщательно осмотрите демпферы;
- убедитесь, что они плотно прикреплены к машинке;
- если они изношены или повреждены, замените их на новые, но убедитесь, что они от производителя вашей машинки.
Проверьте износ подшипников барабана
Это – еще одна причина, которая часто приводит к шатанию или прыжкам стиральной машины. Вот как проверить, все ли в порядке с подшипниками:
- отсоедините машину от источника питания;
- откройте заднюю часть стиральной машины;
- тщательно проверьте, не появилась ли на подшипниках ржавчина, сложность вращения и т.д;
- если подшипники изношены, замените их на новые и замените сальник.
Отрегулируйте высоту ножек
Для того, чтобы машина не прыгала во время стирки, очень важно обеспечить ее устойчивость. Для регулировки высоты ножек нужно выполнить следующие шаги:
- отключите машинку из розетки;
- найдите регуляторы высоты на ножках;
- выкрутите регуляторы по часовой стрелке, чтобы поднять ее выше, и против часовой стрелки – чтобы опустить ее;
- убедитесь, что после регулировки машина стоит стабильно.