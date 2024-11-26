Іноді трапляється так, що без жодної видимої причини машинку під час прання починає дуже сильно трясти, повідомляє 24 Канал. І далеко не всі знають, чому це відбувається, і що потрібно робити у такому випадку.

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Машинка трясеться: які причини

Фахівці з ремонту переконують, що є всього кілька основних причин, через які може труситися барабан пральної машинки під час прання. Ось вони:

підлога дуже гладка чи слизька;

дуже багато речей всередині машинки;

машинка була встановлена чи підключена неправильно;

все ще наявні кріплення-болти для транспортування.

Зазвичай саме один з цих факторів і призводить до того, що пральну машинку трясе під час віджимання.

Для того, щоб виправити проблеми з машиною, потрібно звернути увагу на кілька важливих моментів.



Виправити проблеми з машинкою дуже просто / Фото Pexels

Перевірте працездатність демпферів

Для перевірки потрібно виконати такі прості дії:

відключіть машину з розетки та відкрийте дверцята;

вийміть з барабана усю білизну та ретельно огляньте демпфери;

переконайтеся, що вони щільно прикріплені до машинки;

якщо вони зношені чи пошкоджені, замініть їх на нові, але переконайтеся, що вони від виробника вашої машинки.

Перевірте знос підшипників барабана

Це – ще одна причина, яка часто призводить до хитання чи стрибків пральної машини. Ось як перевірити, чи з підшипниками все гаразд:

від'єднайте машину від джерела живлення;

відкрийте задню частину пральної машини;

ретельно перевірте, чи на підшипниках не з'явилася іржа, складність обертання тощо;

якщо підшипники зношені, замініть їх на нові та змініть сальник.

Відрегулюйте висоту ніжок

Для того, щоб машина не стрибала під час прання, дуже важливо забезпечити її стійкість. Для регулювання висоти ніжок потрібно виконати такі кроки: