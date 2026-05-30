Дуже важливою є саме швидка реакція, пише Wprost Dom. Яйця молі практично невидимі, але проблеми починаються вже тоді, коли личинки починають розвиватися в теплій кухні.
Саме тонкі ниточки, що нагадують павутинку – найпоширеніші симптоми того, що харчова міль вже завелася у продуктах. Найчастіше міль з’являється через відкрите борошно чи навіть маленькі шматочки горіхів десь у шафі, а тоді вже заражає все інше.
Чим вивести міль з шафи?
Вивести міль допомагає оцет. Ним потрібно витерти куточки у шафі та полиці. Додатково можна додати кілька крапель цитрусової чи евкаліптової олії. Дуже сильний та різкий аромат може краще знищити комах.
Також можна використовувати натуральні репеленти: лаврове листя, лаванду, кріп та гвоздику. Вони теж можуть допомогти зменшити появу молі в шафах, проте не такі ефективні як оцет, тому підходять у профілактичних цілях.
Оцет виводить міль з шафи / Фото Pexels
Фахівці радять користуватися герметичними контейнерами, оскільки паперові упакування не є для них перешкодою. Саме тому це має бути скло, товстий пластик чи контейнер.
Міль найчастіше відкривається у рідко відкриваних шафах, коморах та місцях з обмеженою вентиляцією. Проблема зі шкідниками значно посилються влітку, коли температура на кухні тривалий час досить висока. Через це профілактично варто час від часу обробляти кухонні шафки.