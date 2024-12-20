Якщо ви не можете витратити дуже багато грошей на подарунок, це зовсім не означає, що він буде поганим, повідомляє 24 Канал. Насправді можна підготувати неймовірні подарунки навіть з мінімальним бюджетом, якщо підійти до цього завдання креативно.

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Домашнє печиво

Якщо у вас є базові кулінарні навички та кілька годин вільного часу, ви можете обійтися мінімальною витратою грошей. Все, що потрібно зробити – це напекти різдвяного імбирного печива. Ви можете використати різні цікаві форми, як-от зірочки, зайчики, сердечка тощо.

Для того, щоб подарунок був по-справжньому особливим, для оформлення ви можете використати гарну коробку чи банку, прикрасити все стрічками з тканини та паперу, а також підготувати гарну листівку.

Цікава чашка

Чашок в буфеті багато не буває! Якщо ваш друг чи родич полюбляє цікаві принти, ви можете знайти чашку зі смішним надписом, або ж таку, що точно впишеться в інтер'єр людини, якій ви будете її дарувати.

А якщо ви хочете викрутити креатив та індивідуальність на повну, можна замовити чашку з особливим принтом, який ви підготуєте самостійно!

Блокноти та скетчбуки

Якщо людина, якій ви маєте зробити подарунок, полюбляє малювати чи робити записи, гарний блокнот завжди буде вітатися! Це може бути щоденник з прописаними наперед датами, чи блокнот з чистими сторінками для малювання. Також до цього подарунку можна докласти кольорові ручки, олівці чи інше канцелярське приладдя.



Блокнот може бути чудовим подарунком / Фото Pexels

Футболки та шкарпетки

Цікаві шкарпетки з малюнком – це ідеальний подарунок для будь-якої людини, який також не сильно вдарить і по вашому бюджету. Ви можете також купити своєму другові чи другій половинці футболку з надписом чи картинкою, або ж придумати особливий дизайн та замовити друк.

Свічки та ароматичні палички

Декоративна свічка – це чудовий подарунок, який може доповнити будь-який інтер'єр. А набір таких свічок точно порадує навіть вибагливих друзів!