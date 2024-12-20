Если вы не можете потратить очень много денег на подарок, это вовсе не означает, что он будет плохим, сообщает 24 Канал. На самом деле можно подготовить невероятные подарки даже с минимальным бюджетом, если подойти к этой задаче креативно.

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Домашнее печенье

Если у вас есть базовые кулинарные навыки и несколько часов свободного времени, вы можете обойтись минимальной тратой денег. Все, что нужно сделать – это напечь рождественского имбирного печенья. Вы можете использовать различные интересные формы, например звездочки, зайчики, сердечка и тому подобное.

Для того, чтобы подарок был по-настоящему особенным, для оформления вы можете использовать хорошую коробку или банку, украсить все лентами из ткани и бумаги, а также подготовить хорошую открытку.

Интересная чашка

Чашек в буфете много не бывает! Если ваш друг или родственник любит интересные принты, вы можете найти чашку со смешной надписью, или такую, что точно впишется в интерьер человека, которому вы будете ее дарить.

А если вы хотите выкрутить креатив и индивидуальность на полную, можно заказать чашку с особым принтом, который вы подготовите самостоятельно!

Блокноты и скетчбуки

Если человек, которому вы должны сделать подарок, любит рисовать или делать записи, хороший блокнот всегда будет приветствоваться! Это может быть дневник с прописанными заранее датами, или блокнот с чистыми страницами для рисования. Также к этому подарку можно приложить цветные ручки, карандаши или другие канцелярские принадлежности.



Блокнот может быть отличным подарком / Фото Pexels

Футболки и носки

Интересные носки с рисунком – это идеальный подарок для любого человека, который также не сильно ударит и по вашему бюджету. Вы можете также купить своему другу или второй половинке футболку с надписью или картинкой, или придумать особый дизайн и заказать печать.

Свечи и ароматические палочки

Декоративная свеча – это замечательный подарок, который может дополнить любой интерьер. А набор таких свечей точно порадует даже требовательных друзей!