Більшість думають, що відчистити іржу з ножів неможливо й викидають їх, однак це робити необов’язково, пише 24 Канал з посиланням на AD It Yourself. Є кілька народних порад, інгредієнти для яких ви легко знайдете в себе вдома. Усі представлені методи є екологічні й точно вам сподобаються.

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Оцет

Ножі потрібно занурити в миску з оцтом й залишити на ніч, а вранці добре потріть дротяною щіткою чи скребком. Якщо на певних ножах іржа залишиться, то процес потрібно повторити ще раз.

Харчова сода

Соду потрібно змішати з водою до консистенції густої пасти й нанести на ножі так, щоб повністю покрити плями від іржі. Паста повинна залишитися на ножах приблизно годину, далі потрібно все ретельно відчистити за допомогою дротяної щітки.



Іржу з ножів можна легко відчистити / Фото Pexels

Сіль і лимон

Іржаві ділянки потрібно посипати сіллю й вичавити лимонний сік на шир солі. Все треба залишити на 2 години, а тоді потерти ніж лимонною цедрою, через деякий час змити все й ретельно висушити.

Солона картопля

У картоплі міститься щавлева кислота, яка є в багатьох засобах для чищення. Картоплю потрібно розрізати навпіл, покрити зріз милом, посипати сіллю й харчовою содою, а тоді натерти ніж картоплею. На деякий час залишіть всі інгредієнти подіяти, а тоді вимийте все та висушіть.

Лимонна кислота

Добре очищає від іржі лимонна кислота. Потрібно додати в миску з гарячою водою 3 столові ложки кислоти й занурити на ніч іржавий метал. Наступного дня розчинену іржу вдасться відмити досить легко.

Головною причиною утворення іржі є вода, тому потрібно тримати ножі в сухому стані. Після миття обов’язково протріть їх кухонним тканинним чи паперовим рушничком.