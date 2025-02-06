Большинство думают, что отчистить ржавчину с ножей невозможно и выбрасывают их, однако это делать необязательно, пишет 24 Канал со ссылкой на AD It Yourself. Есть несколько народных советов, ингредиенты для которых вы легко найдете у себя дома. Все представленные методы являются экологические и точно вам понравятся.

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Уксус

Ножи нужно погрузить в миску с уксусом и оставить на ночь, а утром хорошо потрите проволочной щеткой или скребком. Если на определенных ножах ржавчина останется, то процесс нужно повторить еще раз.

Пищевая сода

Соду нужно смешать с водой до консистенции густой пасты и нанести на ножи так, чтобы полностью покрыть пятна от ржавчины. Паста должна остаться на ножах примерно час, далее нужно все тщательно отчистить с помощью проволочной щетки.



Ржавчину с ножей можно легко отчистить / Фото Pexels

Соль и лимон

Ржавые участки нужно посыпать солью и выжать лимонный сок на шир соли. Все надо оставить на 2 часа, а тогда потереть нож лимонной цедрой, через некоторое время смыть все и тщательно высушить.

Соленый картофель

В картофеле содержится щавелевая кислота, которая есть во многих чистящих средствах. Картофель нужно разрезать пополам, покрыть срез мылом, посыпать солью и пищевой содой, а тогда натереть нож картофелем. На некоторое время оставьте все ингредиенты подействовать, а потом вымойте все и высушите.

Лимонная кислота

Хорошо очищает от ржавчины лимонная кислота. Нужно добавить в миску с горячей водой 3 столовые ложки кислоты и погрузить на ночь ржавый металл. На следующий день растворенную ржавчину удастся отмыть довольно легко.

Главной причиной образования ржавчины является вода, поэтому нужно держать ножи в сухом состоянии. После мытья обязательно протрите их кухонным тканевым или бумажным полотенцем.