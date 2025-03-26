Календар посадки моркви на квітень 2025: виросте неймовірного розміру

Морква – це той коренеплід, що можна часто побачити на українських городах, але для того, аби отримати справді багатий урожай, потрібно висіяти її вчасно.

Березень – це місяць, коли більшість дачників вже починають готувати ділянки, обробляти ґрунт, вибирати сорти для посіву тощо. Та більшість культур у відкритий ґрунт висаджуються все ж у квітні, повідомляє 24 Канал. І для того, аби сходи моркви порадували вас вже дуже скоро, радять сіяти її за місячним календарем.

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Коли садити моркву у квітні?

Найкраща температура для посадки моркви – це до +15 градусів, але ґрунт вже має в цей час прогрітися до +8 градусів. В Україні зазвичай такі умови настають вже наприкінці квітня чи на початку травня. Саме у цей час більшість городників вже можуть не боятися про заморозки, а земля вже прогрівається достатньо, аби насіння досить швидко проросло.

Якщо ж ви вирощуєте розсаду моркви, можна висівати її у березні – і тоді якраз наприкінці квітня розсада вже буде готова до пересаджування у відкритий ґрунт.



Моркву потрібно висаджувати за місячним календарем / Фото Pexels

Та дуже часто городники орієнтуються не тільки на погоду та температуру ґрунту, але й на місячний календар. Здавна предки орієнтувалися на нічне світило, аби визначити найкращий час для посадки різноманітних овочів, і з часом помітили, що якщо висаджувати їх у конкретні дні, рослини ростуть краще.

Згідно з місячним календарем на квітень, моркву потрібно сіяти 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа.

4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа. Натомість 1, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 29 квітня – це небезпечні дати, в які краще уникати посадок.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли найкращий час для посадки перцю у квітні за місячним календарем.

Зважайте також, що посів варто проводити у сонячний та теплий день без дощу. Найкраще морква ростиме на грядці, що ви розташуєте на сонці, адже морква не любить довго перебувати у тіні. Ґрунт для посадки насіння потрібно гарно перебити, сформувати борозни завглибшки до 3 сантиметрів. Після цього насіння висівайте кучно одне від одного та пригорніть землею.