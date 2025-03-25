Урожай не буде закінчуватися: календар посадки перцю на квітень

Перець – це надзвичайно смачний овоч, який вирощує чимало дачників. Та для того, аби отримати по-справжньому багатий урожай, потрібно вчасно посадити розсаду.

Перець – це надзвичайно популярна культура, яка, втім, на початку свого росту потребує особливої уваги від дачників, повідомляє 24 Канал. І для того, аби отримати по-справжньому хороший врожай, потрібно підібрати ідеальні дати для його посадки за місячним календарем.

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Коли садити перець у квітні?

Перець – це дуже теплолюбна культура, що має тривалий вегетаційний період. А це значить, що для отримання витривалої та якісної розсади її потрібно посадити заздалегідь.

Залежно від сорту, тривалість вегетаційного періоду від посіву насіння до пересадки розсади в ґрунт може тривати від 60 до 80 днів. Окрім того, ви маєте організувати оптимальну температуру для проростання насіння – вона не має опускатися нижче, ніж 20 – 24 градуси.

До того ж варто враховувати, що коренева система перцю досить чутлива, тож для посадки розсади бажано використовувати індивідуальні горщики чи касети.



Перець потрібно висадити вчасно / Фото Pexels

А ось для того, аби обрати найкращий час для посіву перцю, потрібно врахувати кілька важливих факторів:

Регіон . У південних областях розсаду можна висаджувати вже на початку травня чи навіть наприкінці квітня. А ось у центральних областях у відкритий ґрунт перець садять тільки в другій половині травня, відповідно насіння висівають на початку березня.

. У південних областях розсаду можна висаджувати вже на початку травня чи навіть наприкінці квітня. А ось у центральних областях у відкритий ґрунт перець садять тільки в другій половині травня, відповідно насіння висівають на початку березня. Сорт перцю . Для ранньостиглих сортів достатньо буде 50 – 60 днів для формування здорової розсади. Натомість для деяких інших можна знадобитися понад 80 днів.

. Для ранньостиглих сортів достатньо буде 50 – 60 днів для формування здорової розсади. Натомість для деяких інших можна знадобитися понад 80 днів. Місячний календар. Досвідчені городники знають, що це небесне світило суттєво впливає на те, як ростуть рослини. Тож вони враховують це під час посадки перцю та інших культур.

Місячний календар на квітень показує, що садити перець бажано 1, 3, 5, 23 – 25 та 30 числа. Натомість 27 та 28 квітня – небезпечні дні для посадки цієї культури.

Як посадити перець?

Для того, аби посіяти перець, насіння попередньо потрібно обробити: на добу замочіть його у воді кімнатної температури і за бажанням додайте стимулятор росту. Якщо ви купуєте вже готовий матеріал, тоді цей крок можна пропустити.

Насіння викладайте на відстані 2 сантиметри одне від одного. Присипте шаром землі товщиною 1 сантиметр і злегка утрамбуйте.