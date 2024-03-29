Не проґавте сприятливі дати, аби не втратити врожай: що каже місячний календар посадки рослин

Посівний сезон наразі у самому розпалі. Попереду в садівників та городників ще багато різної роботи, щоб отримати гарний врожай.

Щоб усе завершилося вдало, варто знати сприятливі дати. Дізнайтеся, що каже місячний посівний календар на квітень 2024.

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Місячний посівний календар на квітень

Сприятливих днів у квітні для посадки буде чимало, тож варто приготувати приладдя, розсаду та насіння.

Сприятливі дні : 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 14 – 15, 21 – 23, 25 – 30 квітня.

: 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 14 – 15, 21 – 23, 25 – 30 квітня. Несприятливі дні : 3 – 4, 7 – 9, 24 квітня.

: 3 – 4, 7 – 9, 24 квітня. Нейтральні дні: 12 – 13, 16 – 20 квітня.



Роботи на городі краще проводити у сприятливі дні / Фото Unsplash

У перший тиждень квітня краще садити кріп, петрушку і салат. Другий тиждень можна присвятити посадці моркви, редису, шпинату та цибулі. Своєю чергою, картоплю та бобові слід висадити на третьому тижні квітня. На останньому тижні можна підживити рослини мінеральними добривами й полити їх.

Сіяти насіння овочів на розсаду краще в у наступні дати: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21 – 23 та 25 – 30 квітня.

Роботи з ґрунтом будуть найуспішнішими 3 – 5, 7 – 9 та 25 квітня.

Пророщувати насіння слід 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21 – 23, 29, 30 квітня.

Проріджувати та пікірувати краще 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня.

Поливанням грядок та саду варто зайнятись 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21 – 25, 29, 30 квітня.

Для внесення органічних добрив краще виділи час 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня. А мінеральні добрива варто додавати 10, 11, 14, 15 квітня.

Обрізку й омолодження слід проводити 8 та 24 – 30 квітня, а компостування – 14, 15, 24 квітня. Для прищеплювання найкращими датами є 8, 10, 11, 14, 15, 21 – 23 квітня.

Почати боротьбу з хворобами й шкідниками можна 3 – 5, 7, 8, 12, 13 квітня, а захистити рослини від гризунів краще 12, 13, 19, 20 квітня. Профілактичну обробку рослин варто провести 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26 – 28 квітня.