Календар має сприятливі та несприятливі дні для стрижки, пише 24 Канал. Важливо враховувати фази Місяця, адже від них певним чином залежить доля людини.

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Не стрижіть волосся в дні, коли цього робити не варто за календарем, щоб не накликати у своє життя негаразди. Загалом рекомендовано стригти волосся у фази зростаючого Місяця.

За місячним календарем на березень 2024 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний Місяць : 25 березня;

: 25 березня; Зростаючий Місяць : з 11 по 24 березня;

: з 11 по 24 березня; Спадаючий Місяць: з 26 по 31 березня.

Враховуючи особливості впливу місяця на долю та стан людини, звертайтеся до порад, які підкажуть вам, коли ж краще стригти волосся в березні 2024 року.

1 березня – у цей день можна робити стрижку чи підстригати кінці, бажано в літнього майстра. Також варто зафарбовувати сивину.

2 березня – вдалий час для зміни іміджу. Стрижка здатна оздоровити волосся та позбавити ламкості.

3 березня – стрижка в цей день приносить добробут, а волосся буде відростати повільно.

4 березня – якщо підстрижете волосся в цей день, то зможете покращити свій фінансовий стан та привернути в життя хороші моменти.

5 березня – стрижка нашкодить волоссю та зробить його тьмяним та слабким.



Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у березні / Фото Unsplash

6 березня – не рекомендовано стригтися в цей день, адже можна нашкодити своєму волоссю.

7 березня – день сприятливий для чоловічих, підліткових чи жіночих стрижок, однак врахуйте, що воно буде швидко відростати.

8 березня – не варто вкорочувати в цей день волосся, адже така маніпуляція може призвести до втрат у бізнесі.

9 березня – день вдалий для перевтілень. Якщо ви давно хотіли кардинально змінити колір волосся, то можете сміливо записуватися до перукаря.

10 березня – ця доба не є доброю для стрижки, тому варто запланувати похід до перукаря на інший день.

11 березня – стрижка принесе гарний настрій. Пофарбоване волосся буде довго тримати колір.

12 березня – похід до перукаря в цей день допоможе вам повернути впевненість в собі.

13 березня – поганий день для стрижки волосся. Не робіть нічого, крім базового догляду.

14 березня – стрижка в цей день допоможе вам, якщо відчуваєте брак сил та апатію. Після зміни зачіски почнете відчувати себе набагато краще.

15 березня – не стрижіть волосся, адже можете нашкодити йому та зробити посіченим та ламким.



Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у березні / Фото Unsplash

16 березня – день не підходить для стрижки. Краще взагалі не брати в руки колючі та ріжучі предмети.

17 березня – сприятливий час для стрижок. Волосся буде відростати повільно, а фарба не буде швидко змиватися.

18 березня – якщо ви плануєте стрижку в цей день, то радимо це робити в перукарні, а не вдома.

19 березня – стрижка нашкодить волоссю, оскільки воно стане неслухняним та ламким.

20 березня – день сприятливий для стрижки волосся. Нова зачіска вам має сподобатися.

21 березня – чудовий час для оздоровлення волосся. Сплануйте не лише стрижку, але й різноманітні процедури по догляду.



Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у березні / Фото Unsplash

22 березня – стрижка сприятиме посиленню особистої чарівності та подарує успіх у багатьох починаннях. Однак запам'ятайте, що після стрижки, волосся ростиме повільніше.

23 березня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.

24 березня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.

25 березня – утримайтеся від стрижки, щоб не привернути у своє життя біду.

26 березня – стрижка цього дня сприятеме швидкому відновленню волосся.

27 березня – стрижка покращить стан вашого здоров'я та приверне багатство. Після походу до перукаря волосся ростиме швидше.

28 березня – краще утриматися від стрижки, адже вона може призвести до страхів.

29 березня – якщо у вас проблеми з серцево-судинною чи ендокринною системою, бажано відмовитися від стрижки.

30 березня – стрижка цього дня принесе зміни в життя. Однак, які саме: позитивні чи негативні – невідомо.

31 березня – стрижка позитивно вплине на ваше життя.