Календар має сприятливі та несприятливі дні для стрижки, пише 24 Канал. Важливо враховувати фази Місяця, адже від них певним чином залежить доля людини.
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Не стрижіть волосся в дні, коли цього робити не варто за календарем, щоб не накликати у своє життя негаразди. Загалом рекомендовано стригти волосся у фази зростаючого Місяця.
За місячним календарем на березень 2024 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:
- Повний Місяць: 25 березня;
- Зростаючий Місяць: з 11 по 24 березня;
- Спадаючий Місяць: з 26 по 31 березня.
Враховуючи особливості впливу місяця на долю та стан людини, звертайтеся до порад, які підкажуть вам, коли ж краще стригти волосся в березні 2024 року.
1 березня – у цей день можна робити стрижку чи підстригати кінці, бажано в літнього майстра. Також варто зафарбовувати сивину.
2 березня – вдалий час для зміни іміджу. Стрижка здатна оздоровити волосся та позбавити ламкості.
3 березня – стрижка в цей день приносить добробут, а волосся буде відростати повільно.
4 березня – якщо підстрижете волосся в цей день, то зможете покращити свій фінансовий стан та привернути в життя хороші моменти.
5 березня – стрижка нашкодить волоссю та зробить його тьмяним та слабким.
Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у березні / Фото Unsplash
6 березня – не рекомендовано стригтися в цей день, адже можна нашкодити своєму волоссю.
7 березня – день сприятливий для чоловічих, підліткових чи жіночих стрижок, однак врахуйте, що воно буде швидко відростати.
8 березня – не варто вкорочувати в цей день волосся, адже така маніпуляція може призвести до втрат у бізнесі.
9 березня – день вдалий для перевтілень. Якщо ви давно хотіли кардинально змінити колір волосся, то можете сміливо записуватися до перукаря.
10 березня – ця доба не є доброю для стрижки, тому варто запланувати похід до перукаря на інший день.
11 березня – стрижка принесе гарний настрій. Пофарбоване волосся буде довго тримати колір.
12 березня – похід до перукаря в цей день допоможе вам повернути впевненість в собі.
13 березня – поганий день для стрижки волосся. Не робіть нічого, крім базового догляду.
14 березня – стрижка в цей день допоможе вам, якщо відчуваєте брак сил та апатію. Після зміни зачіски почнете відчувати себе набагато краще.
15 березня – не стрижіть волосся, адже можете нашкодити йому та зробити посіченим та ламким.
Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у березні / Фото Unsplash
16 березня – день не підходить для стрижки. Краще взагалі не брати в руки колючі та ріжучі предмети.
17 березня – сприятливий час для стрижок. Волосся буде відростати повільно, а фарба не буде швидко змиватися.
18 березня – якщо ви плануєте стрижку в цей день, то радимо це робити в перукарні, а не вдома.
19 березня – стрижка нашкодить волоссю, оскільки воно стане неслухняним та ламким.
20 березня – день сприятливий для стрижки волосся. Нова зачіска вам має сподобатися.
21 березня – чудовий час для оздоровлення волосся. Сплануйте не лише стрижку, але й різноманітні процедури по догляду.
Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у березні / Фото Unsplash
22 березня – стрижка сприятиме посиленню особистої чарівності та подарує успіх у багатьох починаннях. Однак запам'ятайте, що після стрижки, волосся ростиме повільніше.
23 березня – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Якщо ви плануєте масштабні зміни у житті, то рекомендується коротко стригти волосся.
24 березня – стрижка зірве усі заплановані ділові та особисті плани і завадить здійснити задумане.
25 березня – утримайтеся від стрижки, щоб не привернути у своє життя біду.
26 березня – стрижка цього дня сприятеме швидкому відновленню волосся.
27 березня – стрижка покращить стан вашого здоров'я та приверне багатство. Після походу до перукаря волосся ростиме швидше.
28 березня – краще утриматися від стрижки, адже вона може призвести до страхів.
29 березня – якщо у вас проблеми з серцево-судинною чи ендокринною системою, бажано відмовитися від стрижки.
30 березня – стрижка цього дня принесе зміни в життя. Однак, які саме: позитивні чи негативні – невідомо.
31 березня – стрижка позитивно вплине на ваше життя.