Касторовою олією можна зволожувати не лише волосся, але й шкіру, а також мастити на пупок, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Олія допомагає зменшити набряки живота, полегшити судоми, покращити травлення та сон.

Дивіться також Ось чому ви весь час втомлені: 5 способів це виправити

Згідно з аюрведичними теоріями, пупок відповідає за початок життя. Філософія набхі, що в перекладі означає "пупок" свідчить, що центр тіла є основою для балансу в дорослому віці завдяки наявності великої кількості кровоносних судин та зв'язку з кінцівками.

Фахівчиня Шранхла Голечек розповіла, що область пупка має важливий зв’язок з блудним нервом, стимуляція якого може вплинути на відчуття спокою та гарне самопочуття. Дослідження довели, що змазування пупка може сприяти травленню та потенційно полегшувати гінекологічний дискомфорт.

Як змащувати пупок олією

Почніть з легкої стимуляції пупка, обережно пощипуючи зону вказівним та великим пальцями. Після 20 секунд масажу капніть 1 – 3 краплі олії в пупок. Далі покладіть шматочок вати чи спонжика всередину пупка, щоб олія поглинулася та не забруднила одяг. Найкраще змащувати пупок олією перед нічним сном.



Касторовою олією використовують в beauty-індустрії / Фото Pexels

В чому ще користь касторової олії

Касторова олія має живильну дію, тому стане прекрасним засобом для зволоження сухої шкіри, особливо в морозну погоду. Дівчата часто використовують саме цю олію для росту вій та брів. Також касторову олію використовують ті, хто має сухі п’яти. Перед сном треба її нанести сухе місце на ногах й одягнути грубі шкарпетки. Регулярне застосування призведе до зникнення всіх тріщин на п’ятах.