Касторовым маслом можно увлажнять не только волосы, но и кожу, а также мазать на пупок, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Масло помогает уменьшить отеки живота, облегчить судороги, улучшить пищеварение и сон.

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Согласно аюрведическим теориям, пупок отвечает за начало жизни. Философия набхи, что в переводе означает "пупок" свидетельствует, что центр тела является основой для баланса во взрослом возрасте благодаря наличию большого количества кровеносных сосудов и связи с конечностями.

Специалист Шранхла Голечек рассказала, что область пупка имеет важную связь с блудным нервом, стимуляция которого может повлиять на ощущение покоя и хорошее самочувствие. Исследования доказали, что смазывание пупка может способствовать пищеварению и потенциально облегчать гинекологический дискомфорт.

Как смазывать пупок маслом маслом

Начните с легкой стимуляции пупка, осторожно пощипывая зону указательным и большим пальцами. После 20 секунд массажа капните 1 – 3 капли масла в пупок. Далее положите кусочек ваты или спонжика внутрь пупка, чтобы масло впиталось и не испачкало одежду. Лучше всего смазывать пупок маслом перед ночным сном.



Касторовое масло используют в beauty-индустрии / Фото Pexels

В чем еще польза касторового масла

Касторовое масло обладает питательным действием, поэтому станет прекрасным средством для увлажнения сухой кожи, особенно в морозную погоду. Девушки часто используют именно это масло для роста ресниц и бровей. Также касторовое масло используют те, кто имеет сухие пятки. Перед сном надо его нанести сухое место на ногах и одеть грубые носки. Регулярное применение приведет к исчезновению всех трещин на пятках.