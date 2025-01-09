Кавову гущу радо використовують замість шкідливих хімічних засобів, пише 24 Канал. Вона є невичерпним джерелом корисних застосувань у нашому будинку. У мережі є чимало варіантів, які допоможуть зрозуміти, як саме її треба використовувати в господарських цілях.
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Добриво для рослин
Кавова гуща є чудовим добривом для рослин. Найкраще нею удобрювати троянди, азалії, рододендрону, гортензії та камелії. Кава не лише додає ґрунту кислотності, але й відлякує шкідників.
Гущу можна додавати в компост чи воду для поливу рослин. Городники навіть кажуть, що якщо змішати насіння моркви з провареною кавою перед посівом, то вона швидше зійде, а плоди будуть доволі солодкими.
Скраб для обличчя
Одну столову ложку меду потрібно змішати зі столовою ложкою перемеленої кави й втирати в шкіру обличчя круговими рухами. Залишіть скраб на лиці на 10 хвилин, щоб вона краще подіяла. Кава забезпечить шкіру антиоксидантами, а мед її зволожить.
Кавову гущу використовують в косметичних цілях / Фото Pexels
Усунення запахів з холодильника
Після свят холодильники заповнені різноманітною їжею, яка може віддавати не зовсім приємні аромати. Щоб нейтралізувати запах, поставте всередину мелену каву, яка допоможе увібрати сморід й наповнити холодильник гарним запахом.
Для миття посуду
Якщо вдома закінчився засіб для миття посуду, тоді можна скористатися кавовою гущею, яка добре відчищає засохлий бруд та будь-які залишки їжі. Використовуйте кавову гущу для миття каструль і сковорідок.
Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Маскування подряпин на меблях
Кавова гуща здатна маскувати подряпини й потертості на дерев’яних меблях. У кавову гущу із залишками кави треба занурити ватний диск та втерти в подряпину, щоб вона злилася з поверхнею меблів. Цей лайфхак працює з темними меблями.
Пробиття зливу в раковині
Залишки їжі часто забиваються у раковині. Якщо вдома немає спеціальної рідини чи порошку, який роз’їдає засмічення, тоді можна скористатися кавовою гущею. Її треба змішати із засобом для миття посуду й насипати в місце зливу води, зачекати 30 хвилин, а тоді змити водою з крана.