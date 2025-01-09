Кофейную гущу радушно используют вместо вредных химических средств, пишет 24 Канал. Она является неисчерпаемым источником полезных применений в нашем доме. В сети есть немало вариантов, которые помогут понять, как именно ее надо использовать в хозяйственных целях.

Интересно Эти вещи нужно выбросить из морозильной камеры прямо сейчас: они только занимают место

Удобрение для растений

Кофейная гуща является прекрасным удобрением для растений. Лучше всего ею удобрять розы, азалии, рододендрона, гортензии и камелии. Кофе не только добавляет почве кислотности, но и отпугивает вредителей.

Гущу можно добавлять в компост или воду для полива растений. Огородники даже говорят, что если смешать семена моркови с проваренным кофе перед посевом, то она быстрее взойдет, а плоды будут довольно сладкими.

Скраб для лица

Одну столовую ложку меда нужно смешать со столовой ложкой перемолотого кофе и втирать в кожу лица круговыми движениями. Оставьте скраб на лице на 10 минут, чтобы он лучше подействовал. Кофе обеспечит кожу антиоксидантами, а мед ее увлажнит.



Кофейную гущу используют в косметических целях / Фото Pexels

Устранение запахов из холодильника

После праздников холодильники заполнены разнообразной пищей, которая может отдавать не совсем приятные ароматы. Чтобы нейтрализовать запах, поставьте внутрь молотый кофе, который поможет впитать вонь и наполнить холодильник хорошим запахом.

Для мытья посуды

Если дома закончилось средство для мытья посуды, тогда можно воспользоваться кофейной гущей, которая хорошо отчищает засохшую грязь и любые остатки пищи. Используйте кофейную гущу для мытья кастрюль и сковородок.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Маскировка царапин на мебели

Кофейная гуща способна маскировать царапины и потертости на деревянной мебели. В кофейную гущу с остатками кофе надо окунуть ватный диск и втереть в царапину, чтобы она слилась с поверхностью мебели. Этот лайфхак работает с темной мебелью.

Пробивание слива в раковине

Остатки пищи часто забиваются в раковине. Если дома нет специальной жидкости или порошка, который разъедает засоры, тогда можно воспользоваться кофейной гущей. Ее надо смешать со средством для мытья посуды и насыпать в место слива воды, подождать 30 минут, а потом смыть водой из крана.