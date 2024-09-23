Сьогодні з українським виробником кави та чаю Gemini розглянемо найпопулярніші кавові та чайні коктейлі. Радимо зберегти улюблені рецепти, щоб здивувати друзів під час домашнього застілля!

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Як з’явилася ідея кавових та чайних коктейлів

Спочатку задля різноманітності та для відчуття нових смаків кавомани додавали в каву алкоголь. Звідси й почалась історія кавових коктейлів. Кожен з нас знає найвідомішу Ірландську каву. Вперше її приготували в ще у 1943 році, всього лиш додавши до гарячої кави віскі, вершки та цукор. Цей напій став настільки популярним, що згодом бариста почали експериментувати та створювати різні алкогольні та безалкогольні коктейлі з додаванням кави.

Якщо ж говорити про чай, то ще в східних культурах любителі цього напою змішували його з різними спеціями чи молоком. Утім це не були коктейлі, а радше експерименти зі смаками. А от сучасні чайні коктейлі набули популярності в західних країнах, коли бармени почали додавати до чаю трохи алкоголю.

Спочатку цими напоями смакували в закладах, а згодом вони стали популярними на вечірках та різноманітних святкових подіях.

Основні інгредієнти для кавових та чайних коктейлів – що потрібно мати на кухні

У кожного з нас на кухні є два універсальні продукти – чай та кава. Для того, щоб приготувати коктейлі треба мати ще кілька інгредієнтів, без яких не обійтися, якщо хочете створити смачні напої.

Алкоголь. Підійде ром, віскі, коньяк, лікер, бренді та інші улюблені напої.

Популярними інгредієнтами також є згущене молоко (для Бейліса) чи вершки (для айріш кави), які надають коктейлю кремової текстури. Для підсолодження знадобляться сиропи, які можуть бути як цукрові, так і фруктові. Для холодних напоїв часто додають лід. Також підійдуть різноманітні прянощі, зокрема кориця, мускатний горіх чи кардамон.



Для створення айріш-кави не обійтися без вершків / Фото Shutterstock

Водночас до коктейлів з чорного, зеленого чи трав’яного чаю найчастіше додають алкоголь, мед і сироп. Для аромату додають пряні трави, а у вигляді декору використовують скибки апельсина чи лимона.

Звісно ж, для того, щоб приготувати повноцінний коктейль знадобиться шейкер, аби заміксувати інгредієнти, ситечко для проціджування та ложка для змішування. Зауважимо, що для кожного напою потрібен різний список компонентів, тож розглянемо декілька найпопулярніших рецептів.

Найсмачніші рецепти традиційних кавових коктейлів

До найпопулярніших кавових коктейлів належать айріш-кава, еспресо-мартіні та бейліс з кавою. Напої мають витончений оригінальний смак, тож важко відмовитися від дегустації хоча б одного з них.

Якщо влітку хотілося просто холодної кави з льодом, то в осінню пору можна сміливо експериментувати над смаками та приготувати коктейлі для друзів на одну з вечірок.

Кава по-ірландськи (айріш кава)



Айріш-кава є найпопулярнішою у світі / Фото Shutterstock

Інгредієнти

120 мілілітрів американо;

45 мілілітрів ірландського віскі;

45 мілілітрів жирних вершків;

15 мілілітрів цукрового сиропу.

Спосіб приготування

Жирні вершки збиваємо в шейкері, наливаємо в келих чорну фільтр каву, додаємо цукровий сироп та віскі. Перемішуємо все ложкою та викладаємо зверху ще один шар вершків.

Еспресо мартіні

Еспресо мартіні ідеально підійде для вечірки чи осіннього вечора / Фото Shutterstock

Інгредієнти

30 мілілітрів ірландського вершкового лікеру;

30 мілілітрів кавового лікеру;

20 мілілітрів горілки;

30 мілілітрів еспресо;

кілька кубиків льоду;

кавові зерна для декору.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти та лід додаємо у шейкер. Після цього заливаємо свіжозвареним еспресо. Шейкуємо все впродовж 15 секунд, а тоді – проціджуємо у келих для мартіні та прикрашаємо кількома кавовими зернами.

Бейліс з кавою



Цей коктейль має витончений смак / Фото Shutterstock

Інгредієнти

100 мілілітрів чорної кави;

50 мілілітрів лікеру Baileys;

50 мілілітрів згущеного молока.

Спосіб приготування

Для приготування цього напою треба заварити чорну каву. Перелити її у шейкер, помістивши сюди згущене молоко та лікер кімнатної температури. Все добре змішати. Коктейль можна подавати у будь-якій барній склянці.

Однак зауважимо, що популярними на вечірках є не лише коктейлі на основі кави, але й чайні напої. Якщо перше можна вважати класикою, то поєднання чаю з алкоголем – це щось цікаве та нове, що обіцяє подарувати унікальний досвід.

Рецепти оригінальних чайних коктейлів

Холодні напої на основі чаю завжди були частиною літнього меню для втамування спраги, втім останнім часом у барах все частіше почали з’являтися коктейлі на основі чаю. Приготувати їх можна вдома, тож пропонуємо найпопулярніші рецепти, якими можна насолодитися.

Чай з джином



Чай з джином вражає неймовірним ароматом / Фото Shutterstock

Інгредієнти

50 мілілітрів джину;

120 мілілітрів чорного чаю (завареного та охолодженого);

15 мілілітрів лимонного соку;

15 мілілітрів цукрового сиропу;

лід.

Спосіб приготування

Спершу слід зварити чорний чай та дати йому охолонути. Далі – у шейкері змішати джин, чай, лимонний сік і простий сироп, додати лід. Все добре струсити та процідити у келих з льодом. Прикрасити коктейль можна частинкою лимона чи цедрою, яка надасть свіжого аромату.

Чай-лате з лікером



Чай-лате з лікером вразить оригінальним смаком / Фото Shutterstock

Інгредієнти

120 мілілітрів міцно завареного чорного або масала чаю;

100 мілілітрів молока;

30 мілілітрів лікеру (Baileys чи Amaretto);

1 чайна ложка меду;

кориця або мускатний горіх для прикраси.

Спосіб приготування

Заварити міцний чай та процідити його через сито, щоб в коктейлі не було чайного листя. Далі треба підігріти молоко та збити його до утворення піни капучинатором. У склянці змішати зварений чай з лікером та додати меду. Після цього обережно влити в коктейль підігріте молоко. Зверху напій можна посипати корицею чи мускатним горіхом, які нададуть пряного аромату.

Поради щодо сервірування та подачі коктейлів – як зробити вечірку незабутньою

Коктейльна вечірка – найкращий формат для будь-якого заходу. Це чудова нагода провести неформально час з друзями, поспілкуватися та насолодитися незвичайними напоями. Такі зустрічі спочатку проводили у США, а потім вони розповсюдилися по всьому світу.

Основа такого святкування – це коктейлі та закуски, втім важливо не забувати й про естетику, оскільки напої мають виглядати привабливо. На загальне враження впливає тип бокала. Для розливу коктейлів радимо обирати келих для мартіні, рокс, хайбол чи склянку для пуншу.



Коктейлі на вечірку мають подаватися особливо красивими / Фото Shutterstock

Щоб напої виглядали ще привабливіше, їх можна прикрасити цитрусовими чи сухофруктами. Також для коктейлів часто використовують м’яту.

До слова, для кавових та чайних коктейлів слід підбирати легкі закуски, які доповнять їх та не переб’ють смак. Наприклад, поставити в красиві тарілки печиво з мигдалем чи шматочками шоколаду, міні круасани чи брауні. Якщо маєте набір для фондю, то використовуйте до топленого шоколаду свіжі фрукти, які ідеально пасуватимуть до солодких чайних напоїв. До них також чудово підходить сир брі чи камамбер. А от шматочки чеддеру чи пармезану доповнять каву по-ірландськи, яка має гірчинку.

Також з коктейлями добре поєднуються горіхи та сухофрукти. Добре смакуватимуть сендвічі з лососем, крем-сиром та авокадо чи тарталетки з вершковою начинкою.

При сервіруванні столу можна залучити фантазію і поекспериментувати. Однак для того, щоб все виглядало естетично, варто використати однотонну скатертину, яка не буде відвертати увагу від коктейлів та їжі.



Обирайте посуд, який відповідатиме стилю вечірки / Фото Shutterstock

Келихи з напоями потрібно розмістити так, щоб гостям було зручно їх брати, а закуски поставити в центральній частині стола. Сирну нарізку модно подавати на спеціальних дощечках, на яких ще можуть бути горішки чи різноманітні снеки.

Щоб додати свіжості, на стіл можна поставити вазу з сезонними квітами, а для затишної атмосфери ввечері скористатися свічками, які варто тримати у спеціальних скляних контейнерах чи у свічниках.

Головне правило – робити вечірку такою, щоб від неї залишилися лише якнайкращі спогади, а компанія Gemini запропонує каву та чай, які стануть ідеальною основою для ваших коктейлів.