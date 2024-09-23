Сегодня с украинским производителем кофе и чая Gemini рассмотрим самые популярные кофейные и чайные коктейли. Советуем сохранить любимые рецепты, чтобы удивить друзей во время домашнего застолья!

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Как появилась идея кофейных и чайных коктейлей

Сначала для разнообразия и для ощущения новых вкусов кофеманы добавляли в кофе алкоголь. Отсюда и началась история кофейных коктейлей. Каждый из нас знает самый известный Ирландский кофе. Впервые его приготовили в еще в 1943 году, всего лишь добавив к горячему кофе виски, сливки и сахар. Этот напиток стал настолько популярным, что впоследствии бариста начали экспериментировать и создавать различные алкогольные и безалкогольные коктейли с добавлением кофе.

Если же говорить о чае, то еще в восточных культурах любители этого напитка смешивали его с различными специями или молоком. Впрочем это не были коктейли, а скорее эксперименты со вкусами. А вот современные чайные коктейли приобрели популярность в западных странах, когда бармены начали добавлять к чаю немного алкоголя.

Сначала этими напитками смаковали в заведениях, а впоследствии они стали популярными на вечеринках и различных праздничных событиях.

Основные ингредиенты для кофейных и чайных коктейлей – что нужно иметь на кухне

У каждого из нас на кухне есть два универсальных продукта – чай и кофе. Для того, чтобы приготовить коктейли надо иметь еще несколько ингредиентов, без которых не обойтись, если хотите создать вкусные напитки.

Алкоголь. Подойдет ром, виски, коньяк, ликер, бренди и другие любимые напитки.

Популярными ингредиентами также сгущенное молоко (для Бейлиса) или сливки (для айриш кофе), которые придают коктейлю кремовую текстуру. Для подслащивания понадобятся сиропы, которые могут быть как сахарные, так и фруктовые. Для холодных напитков часто добавляют лед. Также подойдут различные пряности, в частности корица, мускатный орех или кардамон.



Для создания айриш-кофе не обойтись без сливок / Фото Shutterstock

В то же время к коктейлям из черного, зеленого или травяного чая чаще всего добавляют алкоголь, мед и сироп. Для аромата добавляют пряные травы, а в виде декора используют ломтики апельсина или лимона.

Конечно же, для того, чтобы приготовить полноценный коктейль понадобится шейкер, чтобы замесить ингредиенты, ситечко для процеживания и ложка для смешивания. Заметим, что для каждого напитка нужен разный список компонентов, поэтому рассмотрим несколько самых популярных рецептов.

Самые вкусные рецепты традиционных кофейных коктейлей

К самым популярным кофейным коктейлям относятся айриш-кофе, эспрессо-мартини и бейлис с кофе. Напитки имеют утонченный оригинальный вкус, поэтому трудно отказаться от дегустации хотя бы одного из них.

Если летом хотелось просто холодного кофе со льдом, то в осеннюю пору можно смело экспериментировать над вкусами и приготовить коктейли для друзей на одну из вечеринок.

Кофе по-ирландски (айриш кофе)



Айриш-кофе является самым популярным в мире / Фото Shutterstock

Ингредиенты

120 миллилитров американо;

45 миллилитров ирландского виски;

45 миллилитров жирных сливок;

15 миллилитров сахарного сиропа.

Способ приготовления

Жирные сливки взбиваем в шейкере, наливаем в бокал черный фильтр кофе, добавляем сахарный сироп и виски. Перемешиваем все ложкой и выкладываем сверху еще один слой сливок.

Эспрессо мартини

Эспрессо мартини идеально подойдет для вечеринки или осеннего вечера / Фото Shutterstock

Ингредиенты

30 миллилитров ирландского сливочного ликера;

30 миллилитров кофейного ликера;

20 миллилитров водки;

30 миллилитров эспрессо;

несколько кубиков льда;

кофейные зерна для декора.

Способ приготовления

Все ингредиенты и лед добавляем в шейкер. После этого заливаем свежесваренным эспрессо. Шейкуем все в течение 15 секунд, а тогда – процеживаем в бокал для мартини и украшаем несколькими кофейными зернами.

Бейлис с кофе



Этот коктейль имеет утонченный вкус / Фото Shutterstock

Ингредиенты

100 миллилитров черного кофе;

50 миллилитров ликера Baileys;

50 миллилитров сгущенного молока.

Способ приготовления

Для приготовления этого напитка надо заварить черный кофе. Перелить его в шейкер, поместив сюда сгущенное молоко и ликер комнатной температуры. Все хорошо смешать. Коктейль можно подавать в любом барном стакане.

Однако заметим, что популярными на вечеринках являются не только коктейли на основе кофе, но и чайные напитки. Если первое можно считать классикой, то сочетание чая с алкоголем – это что-то интересное и новое, что обещает подарить уникальный опыт.

Рецепты оригинальных чайных коктейлей

Холодные напитки на основе чая всегда были частью летнего меню для утоления жажды, впрочем в последнее время в барах все чаще стали появляться коктейли на основе чая. Приготовить их можно дома, поэтому предлагаем самые популярные рецепты, которыми можно насладиться.

Чай с джином



Чай с джином поражает невероятным ароматом / Фото Shutterstock

Ингредиенты

50 миллилитров джина;

120 миллилитров черного чая (заваренного и охлажденного);

15 миллилитров лимонного сока;

15 миллилитров сахарного сиропа;

лед.

Способ приготовления

Сначала следует сварить черный чай и дать ему остыть. Далее – в шейкере смешать джин, чай, лимонный сок и простой сироп, добавить лед. Все хорошо встряхнуть и процедить в бокал со льдом. Украсить коктейль можно частичкой лимона или цедрой, которая придаст свежего аромата.

Чай-лате с ликером



Чай-латте с ликером поразит оригинальным вкусом / Фото Shutterstock

Ингредиенты

120 миллилитров крепко заваренного черного или масала чая;

100 миллилитров молока;

30 миллилитров ликера (Baileys или Amaretto);

1 чайная ложка меда;

корица или мускатный орех для украшения.

Способ приготовления

Заварить крепкий чай и процедить его через сито, чтобы в коктейле не было чайных листьев. Далее надо подогреть молоко и взбить его до образования пены капучинатором. В стакане смешать сваренный чай с ликером и добавить мед. После этого осторожно влить в коктейль подогретое молоко. Сверху напиток можно посыпать корицей или мускатным орехом, которые придадут пряного аромата.

Советы по сервировке и подаче коктейлей – как сделать вечеринку незабываемой

Коктейльная вечеринка – лучший формат для любого мероприятия. Это прекрасная возможность провести неформально время с друзьями, пообщаться и насладиться необычными напитками. Такие встречи сначала проводили в США, а затем они распространились по всему миру.

Основа такого празднования – это коктейли и закуски, впрочем важно не забывать и об эстетике, поскольку напитки должны выглядеть привлекательно. На общее впечатление влияет тип бокала. Для разлива коктейлей советуем выбирать бокал для мартини, рокс, хайбол или стакан для пунша.



Коктейли на вечеринку должны подаваться особенно красивыми / Фото Shutterstock

Чтобы напитки выглядели еще привлекательнее, их можно украсить цитрусовыми или сухофруктами. Также для коктейлей часто используют мяту.

К слову, для кофейных и чайных коктейлей следует подбирать легкие закуски, которые дополнят их и не перебьют вкус. Например, поставить в красивые тарелки печенье с миндалем или кусочками шоколада, мини круассаны или брауни. Если есть набор для фондю, то используйте к топленому шоколаду свежие фрукты, которые идеально подойдут к сладким чайным напиткам. К ним также прекрасно подходит сыр бри или камамбер. А вот кусочки чеддера или пармезана дополнят кофе по-ирландски, который имеет горчинку.

Также с коктейлями хорошо сочетаются орехи и сухофрукты. Хорошо подойдут сэндвичи с лососем, крем-сыром и авокадо или тарталетки со сливочной начинкой.

При сервировке стола можно привлечь фантазию и поэкспериментировать. Однако для того, чтобы все выглядело эстетично, стоит использовать однотонную скатерть, которая не будет отвлекать внимание от коктейлей и еды.



Выбирайте посуду, которая будет соответствовать стилю вечеринки / Фото Shutterstock

Бокалы с напитками нужно разместить так, чтобы гостям было удобно их брать, а закуски поставить в центральной части стола. Сырную нарезку модно подавать на специальных дощечках, на которых еще могут быть орешки или различные снеки.

Чтобы добавить свежести, на стол можно поставить вазу с сезонными цветами, а для уютной атмосферы вечером воспользоваться свечами, которые следует держать в специальных стеклянных контейнерах или в подсвечниках.

Главное правило – сделать вечеринку такой, чтобы от нее остались только лучшие воспоминания, а компания Gemini предложит кофе и чай, которые станут идеальной основой для ваших коктейлей.