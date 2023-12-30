Ми досить часто користуємося килимком не лише для занять йоги, але й фізичних вправ. Коли ми тренуємося, то потіємо, а увесь бруд та бактерії залишаються на килимку.

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Ось кілька причин, які змусять вас постійно слідкувати за чистотою килимка.

Шкірна інфекція

Ваш килимок для йоги може містити шкідливі мікроби, у тому числі віруси, бактерії та грибки, які можуть спричинити неприємні шкірні інфекції.

Через брудний килимок можуть передаватися такі патогени як грибки, які викликають мікоз стопи та лишай; стафілокок, який може викликати інфекцію при порізі; вірус папіломи людини призведе до бородавок на шкірі. Тому дуже важливо у спортзалі користуватися власним килимком та не брати чужого.

Посилені прищі

Брудний килимок може спровокувати посилену появу прищів. Найчастіше їх можете спостерігати на верхній частині спини та плечах.



Не забувайте дезинфікувати килимок для йоги / Фото Live Strong

Застуда

Брудний килимок для йоги може підвищити ризик застуди чи респіраторної інфекції. Це станеться через те, що мікроби будуть жити на ньому кілька днів, а коли ви торкнетеся його, то неусвідомлено перенесите вірус з рук в очі, ніс або рот.

Як чистити килимок для його

Спробуйте його дезинфікувати килимок перед кожним використанням, якщо ви користуєтеся ним не вдома. Якщо він лежить лише у вашій кімнаті, дезінфекцію можна проводити 1 раз на тиждень. І хоч очистка не вб'є більшість мікробів, але зменшить кількість бруду, поту та масел, якими харчуються бактерії та грибки.

Ви також можете його під потоком води у ванній помити з милом. Цей спосіб допоможе позбутися мікробів та бактерій.