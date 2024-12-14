Досвідчені фахівці знають, що кока-колою можна не лише прибрати накип, але й очистити унітаз, видалити іржу, чи навіть видалити плями з одягу, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Кока-кола - це не лише улюблений напій багатьох, але й багатофункціональний засіб для дому, який здивує вас своєю ефективністю.

Чистка чайника від накипу

Щоб позбутися накипу, налийте кока-колу в чайник, доведіть до кипіння й залиште на 30 хвилин. Потім ретельно промийте чайник водою. Цей метод став популярним завдяки вірусним відео в соцмережах.

Очищення унітаза

Для чистоти унітаза налийте кока-колу по краях і залиште на годину. Потім використовуйте щітку, щоб видалити наліт і плями. Напій також допомагає позбутися неприємних запахів.

Видалення іржі

Іржаві металеві предмети легко очистити, якщо залишити їх на ніч у склянці з кока-колою. Вранці промийте їх і протріть губкою. Кислоти напою ефективно розчиняють корозію.



Кока-колу можна використовувати в побуті / Фото Pexels

Позбавлення від цвілі

Цвіль між плитками можна видалити, нанісши кока-колу на проблемні місця. Через кілька хвилин протріть поверхню і змийте залишки напою водою.

Очищення лобового скла

Забруднене лобове скло автомобіля легко очистити за допомогою кока-коли. Нанесіть напій, залиште на кілька хвилин і змийте водою. Це швидкий і бюджетний спосіб догляду за авто.

Видалення плям з одягу

Додайте кока-колу до пральної машини разом із пральним порошком, щоб видалити жирні чи білкові плями. Після прання перевірте одяг, щоб не залишилось розводів.