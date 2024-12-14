Опытные специалисты знают, что кока-колой можно не только убрать накипь, но и очистить унитаз, удалить ржавчину, или даже удалить пятна с одежды, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.
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Кока-кола - это не только любимый напиток многих, но и многофункциональное средство для дома, которое удивит вас своей эффективностью.
Чистка чайника от накипи
Чтобы избавиться от накипи, налейте кока-колу в чайник, доведите до кипения и оставьте на 30 минут. Затем тщательно промойте чайник водой. Этот метод стал популярным благодаря вирусным видео в соцсетях.
Очистка унитаза
Для чистоты унитаза налейте кока-колу по краям и оставьте на час. Затем используйте щетку, чтобы удалить налет и пятна. Напиток также помогает избавиться от неприятных запахов.
Удаление ржавчины
Ржавые металлические предметы легко очистить, если оставить их на ночь в стакане с кока-колой. Утром промойте их и протрите губкой. Кислоты напитка эффективно растворяют коррозию.
Кока-колу можно использовать в быту / Фото Pexels
Избавление от плесени
Плесень между плитками можно удалить, нанеся кока-колу на проблемные места. Через несколько минут протрите поверхность и смойте остатки напитка водой.
Очистка лобового стекла
Загрязненное лобовое стекло автомобиля легко очистить с помощью кока-колы. Нанесите напиток, оставьте на несколько минут и смойте водой. Это быстрый и бюджетный способ ухода за авто.
Удаление пятен с одежды
Добавьте кока-колу в стиральную машину вместе со стиральным порошком, чтобы удалить жирные или белковые пятна. После стирки проверьте одежду, чтобы не осталось разводов.