Як зрозуміти, що час копати молоду картоплю: просте правило
- Молоду картоплю можна копати від весни до середини літа, зважаючи на погодні умови та регіон.
- Викопування картоплі слід робити в ясну та суху погоду, щоб уникнути гниття бульб.
- Рекомендується чекати два-три тижні після завершення цвітіння для збору ранньої картоплі.
- Пізні сорти картоплі збирають через 2,5 – 4 місяці після посадки, з другої половини серпня.
Кожен городник, що вирощує в себе на ділянці картоплю, рано чи пізно замислюється над тим, коли ж її потрібно викопувати. І визначити це можна досить просто, якщо тільки звернути увагу на кілька важливих речей.
Молода картопля – це чудовий інгредієнт у багатьох неймовірних стравах, і влітку вона особливо смакує, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби насолодитися нею, потрібно з'ясувати, коли час її копати.
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Коли починається сезон молодої картоплі?
Молоду картоплю можна копати від весни і до середини літа – і українські фермери починають викопувати перші бульби наприкінці травня та до початку червня – але все залежить від погодних умов та регіону.
Молода картопля саме у цей період має найкращий смак та тонку шкірку, а завдяки своїй свіжості та простоті у приготуванні вона стає ключовим елементом на будь-якому обідньому столі.
Чимало городників визначають, коли збирати картоплю, за періодом цвітіння – рання картопля утворює бульби вже на початку бутонізації. Але викопувати її в цей період ще не можна, адже вона ще не виросла – потрібно почекати ще два тижні після завершення цвітіння. Втім, в деяких випадках потрібно почекати і три тижні.
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Пізні сорти збирають через 2,5 – 4 місяці після посадки, вже з другої половини серпня.
Картоплю потрібно викопувати вчасно / Фото Pexels
Як копати картоплю?
Викопувати картоплю потрібно у ясну та суху погоду – адже висока вологість сприяє гниттю бульб. Перед збором за день потрібно прорвати бур'яни та зрізати бадилля – це значно полегшить збір урожаю. Для збору картоплі найкраще використовувати лопату чи вила, викопуючи бульби на глибині у 15 сантиметрів.
До слова, раніше ми вже розповідали, навіщо на городі закопувати чайні пакетики – користь може вас вразити.
Збирайте з ґрунту навіть найдрібнішу картоплю – якщо її залишити, це може негативно вплинути на якість наступного врожаю.