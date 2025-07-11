Як зрозуміти, що час копати молоду картоплю: просте правило

Кожен городник, що вирощує в себе на ділянці картоплю, рано чи пізно замислюється над тим, коли ж її потрібно викопувати. І визначити це можна досить просто, якщо тільки звернути увагу на кілька важливих речей.

Молода картопля – це чудовий інгредієнт у багатьох неймовірних стравах, і влітку вона особливо смакує, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби насолодитися нею, потрібно з'ясувати, коли час її копати.

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Коли починається сезон молодої картоплі?

Молоду картоплю можна копати від весни і до середини літа – і українські фермери починають викопувати перші бульби наприкінці травня та до початку червня – але все залежить від погодних умов та регіону.

Молода картопля саме у цей період має найкращий смак та тонку шкірку, а завдяки своїй свіжості та простоті у приготуванні вона стає ключовим елементом на будь-якому обідньому столі.

Чимало городників визначають, коли збирати картоплю, за періодом цвітіння – рання картопля утворює бульби вже на початку бутонізації. Але викопувати її в цей період ще не можна, адже вона ще не виросла – потрібно почекати ще два тижні після завершення цвітіння. Втім, в деяких випадках потрібно почекати і три тижні.

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Пізні сорти збирають через 2,5 – 4 місяці після посадки, вже з другої половини серпня.



Картоплю потрібно викопувати вчасно / Фото Pexels

Як копати картоплю?

Викопувати картоплю потрібно у ясну та суху погоду – адже висока вологість сприяє гниттю бульб. Перед збором за день потрібно прорвати бур'яни та зрізати бадилля – це значно полегшить збір урожаю. Для збору картоплі найкраще використовувати лопату чи вила, викопуючи бульби на глибині у 15 сантиметрів.

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Збирайте з ґрунту навіть найдрібнішу картоплю – якщо її залишити, це може негативно вплинути на якість наступного врожаю.