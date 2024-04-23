Коли починає клювати окунь навесні: ідеальний час для риболовлі

Звісно, існує дуже багато тонкощів щодо риболовлі, які призведуть до успіху у цій справі. Та важливо також знати, коли варто починати на неї виходити.

Для того, щоб виловити окуня, потрібно знати кілька важливих трюків. Перш за все, потрібно знайти затоку, або ж будь-яку іншу ділянку із заповільненою течією, або ж місця із змінним рельєфом.

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Коли починати ловити окунів

Досвідчені рибалки переконані, що найкращі снасті для лову окунів – це спінінги. Вони вважаються ідеальним інструментом, який вже добре себе зарекомендував. Річ у тому, що спінінги можуть легко витримати навіть велику трофейну рибу. Втім, для того, щоб риболовля все ж була успішною і результативною, потрібно подумати про спеціальне рибальське спорядження.

Найкраще обрати таку вудку-спінінг, яка має тест від 0,5 до 7 грамів. для максимальної чутливості та надійності оберіть вироби із вуглецевого волокна чи карбону. Ефективність ловлі також збільшиться, якщо ви будете використовувати маленькі воблери, силіконові рибки, твістери та блешні.

Коли починається нерест в Україні

Окунь починає нереститися в Україні вже тоді, коли температура води стає приблизно 5 – 8 градусів за Цельсієм. У цей період протягом тижня – двох риба майже не харчується, і тому зловити її стане набагато складніше.

А ось одразу ж після нересту – ідеальний час для риболовлі, адже окуні починають шукати собі поживу, і рибалки мають майже місяць, щоб отримати свій великий улов. Найкраще шукати окунів саме на мілині, або ж біля пологих берегів. Найкращим часом для риболовлі буде з 6 до 9 ранку, або ж той самий час ввечері.



Риболовлю потрібно проводити у певний час дня / Фото Pexels

Окунь – це також риба, яка дуже вибаглива до різких змін у погодних умовах. І для того, щоб улов був успішний, має бути стабільний тиск, потепління та сприятливі вітри. Великого і середнього окуня ви можете зловити після настання світанку або ж ввечері до настання сутінок. Дрібний ж окунь може клювати протягом цілого дня.

Рибалки також переконують, що краща риболовля відбувається у першій чверті – під час Місяця, що зростає, але це тільки один із важливих факторів. Також потрібно враховувати погоду та температуру на вулиці, щоб отримати хороший улов.