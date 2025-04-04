Коли садити полуницю навесні: точна дата для найкращого урожаю

Полуниця є улюбленою ягодою багатьох з нас. Влітку нею люблять ласувати дорослі та діти. Однак для того, щоб був хороший урожай, полуницю треба вчасно посадити й обрати правильну дату для посадки, щоб вже в літню пору можна було збирати урожай.

Для того, щоб полуниця вродила багато ягід, потрібно подбати про якісну розсаду, пише 24 Канал. Найкращі вуса з’являються ранньою весною, коли на вулиці відносно невисока температура.

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Коли садити полуницю навесні

Садівники радять садити полуницю з середини квітня до середини травня. Погода в цей час сприятлива для того, щоб молоді кущики вкорінилися та прижилися до нового місця.



Правила посадки полуниці навесні / Фото Pexels

Висаджувати полуницю варто в похмурий день чи ввечері. За годину до розсади кущі полуниці треба полити, а саджанці на кілька годин поставити у воду. Щоб відлякати шкідників, саджанці можна потримати в розчині з часнику (на 10 літрів води треба додати 150 міліграмів настою).

Як посадити полуницю

Кущі полуниці люблять рости на добре освітлювальній ділянці. Не варто садити полуницю в тих місцях, де раніше росла картопля, капуста, помідори чи огірки. Ґрунт повинен бути легким, щоб кущі добре прийнялися.

На молодих кущиках полуниці при посадці можуть з’явитися квітоноси та вуса. Їх потрібно видалити, щоб всю силу рослини після посадки витратили на якісне вкорінення, а не на розмноження та урожай.

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Пам’ятайте, що полуниця вимагає регулярного поливу, тому в суху погоду її потрібно підливати через день, а далі вже дивитися на вологість ґрунту. Для підживлення полуниці, подбайте про спеціальні добрива у відповідних магазинах.